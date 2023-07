Publicarán la autobiografía de Britney Spears en Argentina

En junio de 2021, el mundo entero escuchó hablar a Britney Spears en una audiencia pública. El impacto que causó al compartir su voz, su verdad, fue innegable, y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas. En este sentido, el libro revela, por primera vez, la increíble peripecia vital y la fuerza interior de una de las mejores artistas de la historia de la música pop.

El libro de Spears, escrito con una franqueza y un humor extraordinario, ilustra el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos.

Sobre la adquisición de estas memorias, Jennifer Bergstrom comenta: «El poderoso testimonio de Britney en el juzgado el año pasado sirvió para sacudir el mundo, cambiar las leyes y mostrar su inspiradora fuerza y su coraje. No me cabe ninguna duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año. No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin».

Jennifer Bergstrom y la Editora Ejecutiva Lauren Spiegel adquirieron los derechos mundiales y de audiolibro, con Spiegel como editora a cargo del proyecto, en un acuerdo histórico con la agencia CAA. Simon & Schuster Audio publicará el audiolibro en simultáneo. Simon & Schuster Reino Unido, Canadá, Australia e India también publicarán al mismo tiempo.

Las ediciones en lengua inglesa de La mujer que soy serán publicadas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, Australia e India por Simon & Schuter. Además, el libro se editará en quince idiomas más, entre ellos: ALEMÁN: Penguin Verlag/Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, BÚLGARO: Bard Publishing House, HÚNGARO: Alexandra Könyveshaz Kft., POLACO: Grupa Wydawnicza Foksal SP. Z.O.O., PORTUGUÉS DE BRASIL: Buzz Editora, PORTUGUÉS EUROPEO: Objectiva/Penguin Random House Grupo Editorial, DANÉS: Politikens Forlag, NEERLANDÉS: Kosmos Uitgevers, FINÉS: Soderstrom LTD, FRANCÉS: Jean-Claude Lattès, ITALIANO: Longanesi & C. S.R.L., NORUEGO: Cappelen Damm, RUMANO: Bookzone, y SUECO: Bokförlaget Forum.

image.png

SOBRE BRITNEY SPEARS

Britney Spears es un icono de la música pop, ganadora de varios discos de platino y un Premio Grammy, y una de artistas más célebres y con más éxito de la historia del pop, con cerca de ciento cincuenta millones de discos vendidos en todo el mundo. Tan solo en Estados Unidos, ha vendido más de setenta millones de álbumes, sencillos y canciones, según Nielsen Music. Nacida en Mississippi y criada en Luisiana, Spears se hizo popular ya de adolescente, cuando lanzó su primer single «…Baby One More Time», número uno en el Billboard Hot 100 y un éxito internacional que batió récords de ventas con más de veinte millones de copias vendidas en todo el mundo y que actualmente ha alcanzado el platino catorce veces en Estados Unidos.

«Hold Me Closer» debutó como número uno en la lista de éxitos Billboard Hot Dance/Electronic Songs, con Elton John y Britney Spears, dos de los artistas más icónicos de todos los tiempos, juntos por primera vez. La canción se posicionó en los primeros puestos de las listas después de que Britney llevara casi diez años sin conseguirlo de nuevo, y el disco también alcanzó el número uno en Australia y Canadá, fue el tercero en la lista del Reino Unido y número uno en iTunes en más de cuarenta países en todo el mundo después de su lanzamiento. La canción, producida por Andrew Watt, es un refrescante giro contemporáneo a uno de los éxitos más icónicos de Elton John, «Tiny Dancer», que también presenta elementos de otras canciones clásicas de su legendario catálogo, incluidas «The One» y «Don’t Go Breaking My Heart».

En su carrera musical ha cosechado innumerables premios y galardones, incluidos siete Premios Billboard Music y el Billboard’s Millenium, que reconoce los logros extraordinarios de una carrera y la influencia en la industria musical, así como un Premio American Music y el Premio MTV Video Vanguard de 2011. Hasta ahora, Spears ha conseguido un total de seis números uno en la lista Billboard 200 y 34 puestos entre los 40 primeros de la lista de sencillos del Billboard Hot 100, de los cuales cuatro fueron número uno. Spears ha sido nominada a siete Premios Grammy y ganó en la categoría de mejor grabación dance en 2005.

La música de Britney no solo ha llegado al corazón de millones de personas, sino que la cantante también ha aprovechado su plataforma global y su voz para apoyar a la comunidad LGTBQ+, desde su apoyo a la Ley Dream hasta su denuncia ante los proyectos de ley antitransgénero en Texas. Como aliada de la comunidad durante muchos años, recibió el Premio Vanguard en 2018, otorgado por GLAAD a los profesionales de los medios que han contribuido significativamente a promover la igualdad y la aceptación de las personas LGTBQ+.

Tras su innovador concierto pop durante su residencia en Las Vegas: «Britney: Piece of Me», en el Planet Hollywood Resort & Casino, que finalizó en diciembre de 2017, Spears se lanzó a la carretera con la gira mundial «Piece of Me» en el verano de 2018. Durante más de quince años, Britney también ha creado perfumes, que están disponibles en más de ochenta y cinco países de todo el mundo.