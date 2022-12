Qatar 2022: la Miss Mundo croata que desafía los límites culturales en el Mundial

Incluso, en su cuenta de Instagram, que cuenta con 1,3 millones de seguidores, ya cuenta con 24 publicaciones desde su arribo al país árabe. Entre ellas, el extracto de un video de una cadena de televisión local que la enfoca en la tribuna subiendo las escaleras y dos fotos en las que hinchas locales recurren a sus teléfonos celulares para documentar su paso entre el público. Precisamente la viralización de este retrato disparó la fama de la hincha croata, y también generó a controversia.

Es importante tener en cuenta que, en Qatar, a las mujeres del lugar se les prohíbe vestirse de esta forma. No pueden utilizar escotes pronunciados ni remeras o blusas con los hombros descubiertos, no pueden usar vestidos ni shorts por encima de las rodillas, no pueden lucir pantalones rotos o rasgados, no pueden hacer topless en la plata. Si bien desde las autoridades del país se flexibilizaron las fronteras éticas de la religión musulmán, siempre terminan haciendo ruido este tipo de choques culturales.

De todas maneras, Ivana Kroll advirtió que desde el principio quiso ser prudente para acatar las normas del país anfitrión, pero las mismas autoridades la avalaron para usar este tipo de indumentaria: "Los locales me confirmaron que puedo usar lo que quiera", expresó. Sin embargo, un video de ella caminando en bikini en la playa recibió muchísima atención, al punto que todo Qatar está hablando de ello.

El Daily Mail recoge declaraciones de Kroll sobre el choque cultural: “Primero estaba pensando si la Copa del Mundo se llevara a cabo en Qatar, seguro que nos permitirán todo para que sea cómodo para todos los fanáticos sin ninguna de las restricciones. Entonces escuché sobre las reglas y me sorprendió. El código de vestimenta prohíbe mostrar los hombros, las rodillas, la panza y yo estaba como, ‘oh, dios mío, ni siquiera tengo la ropa para cubrir todo eso’”.

“Estaba muy enojada porque si no soy musulmana y si en Europa respetamos el hijab y el niqab, creo que también deben respetar nuestra forma de vida, nuestra religión y, al final, yo uso vestidos, bikinis porque soy católica de Croacia que está aquí por la Copa del Mundo”, se defendió y agregó: “Pero cuando llegué me sorprendió que no tuvieran problemas para vestirse, te permiten usar todo lo que quieras, excepto en los edificios gubernamentales, y al final está bien”.

image.png

La controversia que generó en el publico qatarí

Sin embargo, no todo es color de rosas para la modelo croata. El grado de exposición que llegó a tener la colocaron en el foco de la polémica, e incluso muchos qataríes se mostraron ofendidos ante la exhibición pública de la influencer, que asumen como una ofensa a su cultura. En casos más extremos, incluso pidieron que sea deportada, expulsada y encarcelada.

No es la primera vez que Ivana asiste a una Copa del Mundo. La mujer nacida en Frankfurt, Alemania, en septiembre de 1992, hija de padres croatas y finalista de Miss Mundo Croacia en 2016, ya presenció los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En ambas ediciones hizo lo mismo: mostrarse con trajes y vestidos seductores. La polémica de su vestimenta se restringe a las prohibiciones, las censuras y la discriminación que sufren las mujeres en Qatar.