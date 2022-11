Que artículos no hay que comprar en Black Friday y Navidad según Jeff Bezos

El dueño de Amazon y una de las personas mas ricas del mundo, Jeff Bezos, aseguró que los usuarios de su tienda online no deben hacer grandes compras en el Black Friday ni en navidad. El multimillonario empresario alertó sobre la recesión económica derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, y por este motivo , considera que es mejor que las empresas y los consumidores conserven el dinero para ahorrar ante la complicada situación actual, y no compren una serie de artículos durante estas fechas . Es importante tener en cuenta que la campaña de descuentos del Black Friday es uno de los momentos del año que mayores ganancias generan a gigantes del comercio electrónico como la propia Amazon.

Este día de rebajas en compras se originó en los Estados Unidos, pero se celebra en muchos otros países. Para este año 2022, el Viernes Negro será el próximo 25 de noviembre (un mes antes de navidad).

No obstante, ante la emoción de los consumidores por obtener descuentos notables en sus facturas, Bezos advirtió que el mundo está pasando por una crisis económica, por lo que las personas deben ser conscientes ante ello y medirse con las compras.

Que no hay que comprar durante el Black Friday o Navidad según Bezos

Bezos sugiere que las personas no gasten grandes cantidades de dinero en esta Navidad y durante el próximo Black Friday, por lo que aconseja a los ciudadanos que si gastan en algo sea para cosas que realmente necesitan como ropa, comida y no productos muy caros.

“Es mejor ahorrar y no invertir dinero en este momento si no es fundamental, la economía no se ve muy bien en este momento. Aún no estamos en una recesión, pero es probable que estemos muy pronto. Hay que eliminar dicho riesgo que ya está encima de la mesa”.

“Si está pensando en comprar un televisor con una gran pantalla, piénselo mejor, conserve ese efectivo y espere a ver qué sucede. Lo mismo con un frigorífico, un coche nuevo, o lo que sea. Únicamente reduzca los riesgos”. Recomiendo quedarse con ese dinero en efectivo, a ver qué pasa”, concluyó Bezos.

No obstante, Bezos apunta a no generar en estos días gastos innecesarios y aprovechar únicamente los descuentos para cosas que sí se necesiten, dejando los caprichos y los precios atractivos a un lado.