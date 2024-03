Internaron a Ernestina Pais: "Está fracturada, llegó con un delirio místico"

Y agregó: “También muchas cosas estresantes en la vida, algunas muy privadas que Ernestina eligió no contarlas, alguna vez me las contó y son muy delicadas, pero es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento. Lo cierto es que ayer, nuevamente, terminó internada en el CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno)”.

“Entre las cosas que tendría, se habla de una fractura de húmero. Las otras tienen que ver más con la salud mental. Y es por eso que está internada en el CEMIC y están pensando en trasladarla a otro lugar”, acotó De Brito.

Por su parte, Yanina Latorre manifestó: “Esto es de ayer. El cuadro no está bueno. Está fracturada, llegó con un delirio místico y con varias cosas más. Un amigo, un acompañante, no sé quién es porque tampoco sé, llegó con ella al CEMIC. Hay un hermetismo total y su teléfono está apagado”.

“Entró al CEMIC y la idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico, y no sé si ese traslado ocurrió o no, porque nadie te da información. Y hasta lo que yo sé, no hay denuncia policial porque traté de averiguar y no encontré”, sumó.

Finalmente, el conductor de LAM intervino diciendo: "Ojalá se mejore Ernestina, le va a llevar un tiempo largo. Así que nada, desearle lo mejor, que la queremos mucho y es una gran profesional".