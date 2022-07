Tras la inhalación de monóxido de carbono, Lorenzo y su mamá quedaron internados en el Hospital Materno Infantil y recibieron el alta este sábado por la mañana, luego de vivir un momento de desesperación. Los demás afectados concurrieron a otras clínicas de la ciudad y poco a poco vuelven a sus hogares. “Pudo haber sido una tragedia”, expresó María del Carmen a Ahora Mar del Plata.

Al cumpleaños habían concurrido 18 nenes y nenas, familiares y amigos de la familia. “Los nenes se empezaron a sentir mal, algunos adultos también. Uno de los chicos vomitó y pensábamos que había sido algo de la comida. Una de las nenas que estaba con su papá se desvaneció y se cayó de la silla. Decía que le dolía el pecho”, narró. Hasta ese momento, no sabían qué estaba ocurriendo.

El salón funciona en un subsuelo, donde también está la cocina y los baños. A medida que sentían los malestares, los adultos subían a los menores para que tomaran aire. “Cuando los papás los venían a buscar, algunos decían que se sentía olor a gas”, agregó la abuela del cumpleañero.

“Nosotros, al estar adentro encerrados, no lo percibíamos. Cerca de las 19.30, cuando estaba terminando el cumple, me puse a sacar los globos y me empecé a sentir mal. Sentía dolor en el pecho, dolor de cabeza y la garganta seca”, expresó.

Tras el incidente, María del Carmen y su esposo se dirigieron a la Clínica Pueyrredón, donde recibieron asistencia médica. Su mamá, de 82 años, también estaba en el cumpleaños, fue trasladada al Hospital Español y fue atendida por los profesionales.

“De a poco los nenes están volviendo a sus casas. Lorenzo sigue con un malestar”, agregó, y adelantó que los papás y mamás de los menores analizan si tomarán medidas con el salón de fiestas. "En ese momento el dueño del salón no hizo nada. Por suerte lo podemos contar, pero podría haber tenido otro final", lamentó.