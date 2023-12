Invasión de mosquitos peligrosos en Buenos Aires: ¿vienen para Mar del Plata?

Frente a esta situación Ahora Mar del Plata se comunicó con Corina Berón, bióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología, para saber cómo es la situación en Mar del Plata.

En principio ratificó lo dicho por Fischer y explicó: “Las hembras ponen los huevos en lugares inundables y cuando hay mucha lluvia los charcos se llenan y los huevos eclosionan. Aquí aparecen montones de mosquitos”.

Asimismo, mencionó que “cuando comienzan las primeras lluvias con los calores, salen estas poblaciones de mosquitos, pero después el charco se autorregula y la población se estabiliza”.

Respecto a la situación puntual de Mar del Plata, dijo: “La Municipalidad no puede fumigar todos los charcos de toda la ciudad porque estarían derramando productos químicos por todo Mar del Plata y realmente no es bueno. Hay que tratar de cuidarnos por eso tenemos que prevenir y no tener cacharros que junten agua, pero por lo pronto acá no tenemos esta especie de mosquito, aunque está muy cerca”.

¿DE QUÉ SE TRATA LA ESPECIE AEDES ALBIFASCIATUS?

La especie se llama Aedes albifasciatus, se caracteriza por ser silvestre y se distribuye prácticamente en toda la Argentina, incluso es tolerante a las bajas temperaturas y llega hasta Tierra del Fuego.

"La característica principal que tiene es que las hembras ponen los huevos en lugares que se pueden anegar cuando llueve, donde se forman charcos temporarios de distintos tamaños. Y en épocas de mucha lluvia, como estamos teniendo ahora, todos los huevos acumulados en estos lugares que se inundan eclosionan casi simultáneamente y generan el desarrollo sincrónico de millones de mosquitos", apuntó la investigadora principal del Conicet y docente de la UBA.

Luego remarcó que "los huevos pueden sobrevivir seis meses, incluso un año. Entonces, para que se produzca un pico de mosquitos tienen que darse muchas precipitaciones después de un período de sequía".

Respecto al ciclo de vida de este insecto, Fischer detalló que "unos días después de emerger, las hembras salen a buscar sangre para completar la cantidad de proteínas que necesitan para poner los huevos. Por eso percibimos que, de repente, hay un malón de mosquitos que está tratando de picarnos".

En este sentido, agregó que "hay cantidades y cantidades de mosquitos emergiendo en gran parte de la provincia de Buenos Aires", y advirtió que toda la zona del AMBA está "recomplicada" de acuerdo con los datos meteorológicos y del monitoreo del Grupo de Estudio de Mosquitos que pertenece al Departamento de Ecología, Genética y Evolución (FCEN-UBA) y al Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (Iegeba) de la UBA y el Conicet.

Además, la doctora en Biología alertó que esta especie de mosquito está vinculada con la transmisión del virus de la Encefalitis Equina del Oeste (EEO).

¿QUÉ ES LA EEO?

La EEO es una enfermedad neurológica producida por un Alphavirus homónimo (VEEO) que se transmite a través de picaduras de mosquitos, y aunque afecta principalmente a caballos también puede ser contraída, sintomáticamente o no, por seres humanos.

En las personas, la enfermedad tiene un período de incubación de dos a diez días, la mayoría de los casos son asintomáticos o se presentan como cuadros leves con fiebre, cansancio, dolores musculares y malestar general que se resuelven espontáneamente entre siete y diez días.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud informó este mes un solo caso humano de EEO en el país después de 27 años, en un hombre residente en la ciudad santafesina de Reconquista.

Respecto a otros efectos que pueda tener la picadura del "mosquito de inundación", Fischer sostuvo que "la picadura es un poquito más dolorosa" a comparación de otras especies como el mosquito del dengue, el Aedes aegypti, que "es más sigiloso y nos cuesta sentirlo".

"Es más dolorosa porque el Aedes albifasciatus está adaptado para atravesar las pieles más gruesas de los animales en el campo", aseveró la investigadora y añadió que son mosquitos "más perceptibles que los que habitualmente nos rodean".

Por otro lado, Fischer advirtió que, por la escala actual de abundancia de "mosquitos de inundación", no hay estrategias factibles para controlar la reproducción de esta especie.

Las recomendaciones que se conocen para prevenir el mosquito del dengue, como eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua, no se aplican a este "mosquito de inundación" porque es totalmente diferente el tipo de lugares en los que se cría.

"A diferencia del Aedes aegypti que necesita recipientes para que las larvas puedan desarrollarse y está directamente asociado a nuestro entorno doméstico, este mosquito se cría en ambientes naturales y en grandes espacios verdes. Lo que nosotros vemos en la ciudad es lo que derramó y llegó hasta acá porque tienen una capacidad de dispersión bastante buena", señaló la especialista.

Con información de Telam