Investigadores marplatenses descubren nanocompuestos que eliminan el SARS-COV-2 en superficies

Los investigadores Miguel Ponce, del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP), Carlos Macchi y Alberto Somoza, ambos del Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN, CONICET-UNCPBA-CIC) en un trabajo realizado en cooperación con Leandro Silva Rosa Rocha, becado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de San Pablo (FAPESP), publicaron datos relevantes sobre un nanomaterial con posible capacidad antiviral. Se trata del trabajo “Synthesis and defect characterization of hybrid ceria nanostructures as a possible novel therapeutic material towards COVID 19 mitigation publicado en la revista Scientifics Reports del grupo Nature”.