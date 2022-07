Izquierdoz se va de Boca: cuál podría ser su futuro

Así lo confirmó Mauricio "Chicho" Serna, integrante del Consejo de Fútbol del club, en diálogo con TyC Sports. "Se va, hoy se terminó de cerrar todo y se va, porque él nos ha pedido por temas familiares poderse ir y el club como corresponde ha accedido. Evaluaremos con el tiempo si es una pérdida muy grande, yo fui capitán de Boca y a mí no me renovaron, me tocó irme, y nunca pude volver al club, que era lo que más anhelaba", declaró el ex futbolista.

Carlos Izquierdoz y la dirigencia de Boca Juniors llevaron la soga a un punto de tensión tras la salida de Sebastián Battaglia como DT del club y la llegada de Hugo Ibarra como reemplazante. Con el "Negro" como entrenador, el capitán del Xeneize quedó "colgado": no jugó un solo minuto en tres partidos.

Según indican las fuentes del club, la relación entre la dirigencia y el "Cali" se deterioró cuando el jugador y otros referentes del plantel exigieron que le entreguen a los futbolistas unos premios adeudados por salir campeones del torneo local.

Tras el "no" de la dirigencia, y la eliminación de la Copa Libertadores frente a Corinthians, Battaglia fue despedido. Y ese fue el detonante. Izquierdoz tenía una muy buena relación con el entrenador, y haberlo despedido significaba un golpe para el defensor. El Cali pidió irse. De hecho, el propio Serna lo confirmó en la entrevista. "Queremos transmitirles que él nos ha pedido ser transferido, nos ha pedido para irse", informó.

Luego de eso, el ex número cinco del Xeneize contó que hay una oferta muy concreta para que el defensor emigre. ¿A dónde? España. El Sporting de Gijón mostró interés por el defensor y, según comentó, "en las próximas horas se estará cerrando todo el tema" para que el Cali "siga su carrera en España".