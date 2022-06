Javier Milei sufre las internas que se profundizan en su espacio

Es que el militante liberal y abogado Carlos Maslatón, que en el último tiempo ha tomado mayor exposición pública manifestando su apoyo y afinidad con Javier Milei y sus ideologías liberales, mostró también algunas disidencias que mantiene con el economista.

image.png

El papel de Carlos Maslatón dentro de la estructura política de La Libertad Avanza no está del todo claro. Estrictamente no tiene un rol específico dentro del espacio, a pesar de haber declarado públicamente su apoyo a Milei. De hecho, el abogado showman fue uno de los principales protagonistas de la campaña libertaria en las elecciones de 2021, conformando una facción llamada "Avanzan los Aliados" (ALA).

Lo curioso es que esa facción apoyaba al ahora diputado nacional, pero se oponía (se opone) fervientemente a Karina Milei, hermana del diputado, y a Carlos Kikuchi, ambos armadores del espacio La Libertad Avanza. A ellos, el ALA los califica como el "Eje", trazando el paralelismo con la Segunda Guerra Mundial. Incluso, Carlos Maslatón los había acusado de llevar a "la catástrofe irreversible" al proyecto de llevar a Milei a la presidencia en 2023.

Hace poco, el abogado que con anhelos de influencer comienza poco a poco a ganar espacio en la conversación pública, fue un poco más allá y desafío a Javier Milei a competir en una PASO el año que viene. Lo cierto es que el líder de Libertad Avanza decidió emitir declaraciones para sentar un poco a Carlos Maslatón.

milei.jpg

"A Carlos lo conozco desde hace muchos años, pero el punto es el siguiente: ¿Vos podés ser parte de una interna si no sos parte de la estructura? Porque él mismo reconoce que es un militante inorgánico que no está dentro de la estructura”, dijo Milei, además de aclarar que la facción de su colega libertario, ALA, no es una agrupación, sino "un grupo de personas que adhieren a mi candidatura y tuitean". Y sentenció: "Esto es discutir la cuadratura del círculo, es todo humo".

El diputado por la Ciudad de Buenos Aires comparó esta primera interna que vive su espacio con la que transita Juntos por el Cambio. Para él, allí dentro "se están matando", pero esas disputas no salen a la luz. En cambio, sostiene Milei, en Libertad Avanza las diferencias se manifiestan a la vista de todos. "Los liberales resolvemos nuestras internas a cielo abierto, somos sinceros, tenemos nuestras diferencias, discutimos, es un debate rico y lo resolvemos de cara a la sociedad porque somos gente honesta, no tenemos nada para ocultar", explicó.