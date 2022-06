Javier Milei vs Diego Bossio por el precio de los órganos

En el programa "Para que sepas", que se transmite por el canal A24, Javier Milei tuvo un espacio de debate con Diego Bossio, titular de ANSES entre 2009 y 2015, acerca de la propuesta del diputado. La postura del ex funcionario estaba claramente en la vereda de enfrente, argumentando que el objetivo del diputado es "lucrar" con estas problemáticas.

Javier Milei 1.webp

Como respuesta, el economista fue a un terreno que le resulta cómodo y donde sabe manejarse. Siempre con su estilo reaccionario e intenso, dijo que en Argentina hay un aproximado de 7.500 personas que están en la lista de espera de trasnplantes y que sólo llegan 269 órganos.

"¿Te das cuenta que ahí hay un problema de exceso de demanda y de mala administración? ¿Y que el costó de eso es que le estamos arruinando la vida a 7.500 personas? La verdad que mantenerse atados a un modelo de regulación y fracaso y que le genera tanto dolor a la gente por tener anteojeras ideológicas me parece lamentable", interpeló Javier Milei a Diego Bossio.

Por su parte, el ex titular de ANSES no omitió las deficiencias del Estado para responder a esas demandas, pero sostuvo de manera contundente que la solución no es crear un mercado de órganos. "Creo que sí hay cosas funcionan mal, que el Estado no es eficiente y demás; tenemos que trabajar en mejores normas, mejores procedimientos, mejores procedimientos, pero no un mercado de órganos", dijo Bossio.

bossio

Además, el ex funcionario consideró la propuesta del líder La Libertad Avanza de "lucrar con ese tipo de cuestiones" como "un despropósito". De hecho, Bossio le preguntó a Javier Milei si su idea era poner precio a los órganos, luego de que el libertario explicara que enmarcaba su iniciativa en términos de mercado.

Y Milei, sin tapujos, respondió: "¿Cuál sería el problema de ponerles precio? Lo que cuenta al final del día es si va a haber más o menos órganos, y va a haber más". Si bien el diputado comenzó diciendo que su postura era amparada por los datos, no pudo mencionar algún país que haya desarrollado el mercado de órganos que él propone.