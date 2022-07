Jésica Cirio reveló una desgarradora frase que le dijo Rozín antes de morir

"Yo sé todo desde los primeros momentos, fue bastante duro para todos los que lo queríamos y sobre todo para él", contó la conductora de “La Peña de Morfi”, al ser consultada por la enfermedad que enfrentaba su ex compañero.

La modelo confesó que el último tiempo de Gerardo fue muy duro: "A lo último fue el golpe más duro, me sentó y me dijo ‘quizás cuando vuelvas de viaje no estoy’". Rozín "ya decía que no iba a estar más, que eran sus últimos meses, según lo que decían los médicos".

A pesar de que ella le pidió que crea, que tuviera fe, lo cierto es que lo único que lo salvó para poder sobrellevar su enfermedad, fue el humor. "Fue un año muy difícil para todos los que lo queríamos, pero él estaba súper entero".

Luego, la modelo habló sobre cómo se siente actualmente, conduciendo el programa "La peña del Morfi", sin su gran compañero. "Me siento muy bien. Es mi sexto año conduciendo, somos una gran familia. Todos estamos súper cómodos, y que Jay (Mammon) se halla incorporado, es una alegría inmensa".