En diálogo con Karim González, que está al frente del programa radial ‘Sola en los bares’, el también actor se animó a contar algunas cuestiones que se desconocían hasta el momento.

“Son decisiones que uno toma, que se dan naturalmente”, respondió Taiana cuando le preguntaron por qué no sube fotos junto a la madre de Dalma y Gianinna Maradona.

“Muchas veces dicen ‘no se muestran juntos’, ‘no van a ningún lado’, pero sí. Cuando no querés que haya una foto, no voy a un lugar donde sé que va a haber fotógrafos y cámaras para que te vean, hago vida normal”, señaló.

Según publicó Clarín. el novio de Claudia también explicó que es una persona solitaria y ese es el motivo por el cual no quiso ser padre junto a su pareja. Lo cierto es que el artista tampoco convive con ella.

Taiana también se refirió a su bajo perfil a pesar de haber estado involucrado indirectamente en varios escándalos mediáticos: “Nunca hablé, nunca me aproveché. Cualquiera se hubiera aprovechado para prensa y nunca me interesó, porque me parece que lo personal no va de lo mano con lo profesional".

“Yo cuido mucho mis relaciones... porque siempre tuve en claro una cosa, cuando a uno lo atacan uno sabe cómo defenderse pero fuera de uno hay todo un entorno y una familia que sufre mucho”, se sinceró.

“Entonces yo nunca hablo ni digo nada porque detrás de la otra persona hay una familia y prefiero callar, porque uno puede dañar. Vos me agredís a mí y yo te salgo a atacar y vos tenés una familia y demás que yo la puedo dañar. Y yo no tengo ganas de eso, yo prefiero llamarme a silencio y todo lo hablo en privado”, agregó después.

Y siguió: “No me gusta hacer públicas ciertas cosas, más allá de lo que ha pasado. Cuando a un hombre le dice cosas hay que ser valiente para no responder”.

El apodo que Diego Maradona le puso a Jorge Taiana

Cabe recordar que hace algunos años Diego Armando Maradona, expareja de Claudia Villafañe y padre de las dos hijas de la wedding planner, le puso el apodo de “Tontín” al productor teatral y eso lo marcó durante varios años.

En ese sentido, el actor oriundo de Rosario se mostró muy firme. “Siempre las cosas las analizo y él me puede decir cosas feas y el problema lo tiene él. No es mío, es tu problema”, explicó, aunque no mencionó al fallecido astro del fútbol.

“Yo no tenía problema y me pasaba eso, siempre me limité a hacer silencio y a no contestar, me parece lo más sano", remarcó.

Y continuó: "La palabra es un elemento de difícil manejo y se puede herir, y mis padres me enseñaron la cultura del trabajo y eso hago". "‘Que digan lo que quieran’, dice la canción”, sentenció.