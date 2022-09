Jorge Vázquez propone canciones populares "para olvidarse un rato de los problemas"

“Estoy muy contento de regresar a Mar del Plata, hace ya un tiempo que los voy a visitar y cada vez que voy me tratan muy bien. Además, voy con canciones del nuevo disco, que es lindo compartirlas con la gente”, dijo a Ahora Mar del Plata.

Además de los clásicos del tango en esta presentación, Jorge Vázquez interpretará temas populares de su nuevo material que marcaron momentos de su vida y de su carrera artística tales como “Para vivir un gran amor”, que interpretó junto a Cacho Castaña, “Bésame mucho”, de la mexicana Consuelo Velázquez, “Trigal” de Sandro, “Abrázame” de Julio Iglesias y “Cartas amarillas”.

“Les propongo que vengan y por dos horas se olviden de todos los problemas. Siempre terminamos arriba. Vamos a pasar por distintos estados y emociones con las canciones, pero seguramente se van a divertir”, subrayó.

También destacó poder formar parte del ciclo Artistas Populares, "con gente que uno admira, que respeta, con mucha trayectoria". "Estar ahí para mí es soñado. Cuando era chico iba de vacaciones a Mar del Plata, veía esa cartelera y hoy está mi nombre ahí. Esas cosas son maravillosas", resaltó en la previa a su presentación.

Los temas que conforman su nuevo material y que sonarán en el Teatro Auditorium, “son canciones que la gente conoce y que deben haber escuchado en algún momento de la vida”. “Nos propusimos hacer un disco con canciones que han sido interpretadas a lo largo de los años, con diferentes arreglos”, describió el intérprete.

La versión de “Para vivir un gran amor”, tiene un toque especial. “Hemos rescatado la voz de Cacho Castaña y así pudimos hacer un dueto con él. Había una grabación suya, que era de las últimas, y gracias a la colaboración de sus músicos y su esposa pudimos hacerle este homenaje en el disco”, amplió.

El tango también estará presente en el show. “Lógicamente hay un bloque de tango y va a haber bailarines e invitados especiales de Mar del Plata, con quienes me gusta compartir el escenario”, adelantó.

El artista, ganador de un reality en 2015, analizó los nuevos programas musicales de la televisión argentina. “Me pone contento porque creo que hay muchísima gente talentosa. Muchas veces hablo con chicos que participan, porque me preguntan qué pasó, cómo fue mi experiencia. Y muchas veces les digo que tienen que prepararse para cuando la tele se apaga, porque mientras vos estás en la tele, el teléfono y las redes van a explotar”, sostuvo.

“A mí me tocó en un momento en que las redes sociales no estaban tan activas, pero me fui adaptando a los tiempos. Yo me seguí manejando de la misma manera. Hoy tengo tres discos, sigo remando y tocando donde me invitan. Quizás algunas puertas se cierran pero hay otras que se abren”, subrayó.