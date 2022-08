Juan Marino: el dirigente piquetero que reemplazará a Massa en Diputados

"Renuncio al cargo en el Ministerio. Es incompatible desde el punto de vista administrativo incluso", afirmó Marino en una entrevista. También cabe recordar que ocupó el puesto 29 de la lista de candidatos del Frente de Todos para ingresar a Diputados en las elecciones de 2019 por la provincia de Buenos Aires.

Juan Marino tuvo sus comienzos en la profunda izquierda, autodefiniéndose como trotskista. Sin embargo, a partir de 2016 comenzó a acercarse a las consignas peronistas para ubicarse al poco tiempo dentro del Frente de Todos. Luego de llamar a votar en blanco en el ballotage entre Mauricio Macri y Daniel Scioli en 2015, al poco tiempo se encontraba proclamando "Que vuelva ¡ya!", en referencia a la entonces posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

Por otra parte, el martes pasado participó de la Marcha de Antorchas que organizó la CGT por el 70° aniversario de la muerte de Eva Perón. "Los militantes trotskistas del Partido Piquetero acompañamos la movilización en homenaje a Evita. Por más que les pese a Rosenkrantz, al macrismo, a Milei, al FIT-U y a todo el gorilaje, donde hay una necesidad nace un derecho. ¡Salario Básico Universal YA!" escribía Marino en las Twitter tras la marcha.

image.png Juan Marino, quien reemplazará a Massa en Diputados dentro del Frente de Todos, apoya al Salario Básico Universal.

Cómo piensa Juan Marino

Como se ha dicho, él es defensor del Salario Básico Universal, reclamo que por estos tiempos lo vincula al dirigente social Juan Grabois, quien viene insistiendo ferozmente en la cuestión y hasta amenazó con abandonar el Frente de Todos. "Es necesario reordenar las prioridades del Gobierno", dijo Marino. También expresó vía Twitter que "es necesario un Salario Básico Universal, un refuerzo de ingresos para los sectores informales". En su opinión, esta medida "es una consigna de poder para reorientar al gobierno, colocando en primer lugar medidas que defiendan el bolsillo popular y le permitan a nuestro pueblo comprarse el plato de comida".

En sus reclamos también se muestra critico de Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita y quien en estos días ha expresado que cree que "no es el momento de dar la discusión por el Salario Básico Universal”. "Pérsico avaló la decisión de Guzmán de terminar con el IFE y apoyó el pacto con el FMI. Él es quien administra de forma discriminatoria y arbitraria el Potenciar Trabajo. Es la continuidad del acuerdo que firmaron con [Carolina] Stanley bajo el macrismo", expresó Juan Marino. Como se ve, el Salario Básico Universal es apenas uno de sus reclamos al Gobierno.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, el inminente diputado afirmó fervientemente en la jornada de marchas del pasado 20 de julio que ella "denunció algo muy grave: denunció que el fallo judicial en su contra ya está escrito y ya está firmado. Bueno, desde acá decimos algo muy claro: con Cristina no se jode. Con Cristina no se jode. Si no hay democracia, hay 17 de octubre compañeras y compañeros".

Juan Marino jurara mañana como diputado por el Frente de Todos en una sesión especial convocada para las 14hs.