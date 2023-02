"Jujuy" Jiménez contó el verdadero motivo de su "indisposición" al aire

"Jujuy" había simulado sufrir un percance íntimo que la obligó a abandonar el programa A la Barbarossa. La modelo estaba bailando frente a cámara cuando la conductora Georgina Barbarossa la advirtió: "Pará, pará, pará. Tenés manchado el pantalón, gorda" , le dijo pero sin tapar el micrófono. "¿Qué?" , contó ella. "Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada" , le reiteró Georgina.

Tras la viralización del video en las redes, la modelo habló sobre el tema en el programa de Georgina. "Quiero empezar agradeciendo porque fue impresionante la cantidad de mensajes que recibí de todos lados... impactó muchísimo porque es algo que no está naturalizado", dijo "Jujuy"

La también actriz e influencer se refirió a la campaña de Kotex, la marca de toallitas y tampones que la convocó para concientizar sobre el ciclo mensual de la mujer.

"Vos sabés que cuatro de cada diez chicas no van al colegio porque están indispuestas. Es una cosa increíble. No se habla aún hoy, en este siglo", opinó Georgina. "No es una simple campaña publicitaria, la idea de esto era plantear el tema y que se cuestione porque es algo que nos pasa a todas", añadió Sofía.

"Esto generó tanto impacto porque, justamente, es un tema que no se habla, que da vergüenza... Tiene que haber educación sexual para todos. Espero que esto sirva para que las mujeres dejemos de sentirnos juzgadas", finalizó Sofía.

La modelo subió un posteo a su cuenta de Instagram para volver a referirse al tema. “Sigo en shock. Necesito agradecer de corazón a todos los que empatizaron con la situación que interprete ayer en el programa de @geobarbarossa . No hice más que ponerme en la piel de la mayoría de mujeres que vivimos la menstruación y que más de una vez nos sentimos avergonzadas, observadas, juzgadas POR ALGO QUE ES NATURAL EN LA MAYORÍA DE NOSOTRAS LAS MUJERES. El objetivo fue súper cumplido, ayer las redes, los canales de tv, los portales de noticias, mi celular, todo explotó automáticamente y argentina se posicionó en el país número uno de mayor impacto y rapidez en poner el tema en agenda. Confío y deseo de corazón que todo esto sirva de algo", escribió.