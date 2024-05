Juzgarán al doble homicida del barrio San Eduardo: "Una bestia le quitó los sueños a mi hijo"

José, el padre padre de Vergara, aseguró que esperan el Juicio deseando que Serra sea condenado a "cadena perpetua" por ser un "peligro para la sociedad". "Es una bestia que le quitó los sueños a mi hijo", aseveró el hombre en diálogo con Ahora Mar del Plata.

Según detalló su hijo trabajaba con Ezequiel Contreras, la otra víctima, y estaba en el auto cuando fue atacado por Serra. "Mi hijo no tenía nada que ver era una persona trabajadora y me lo arrebataron. Él trabajaba con ese muchacho pero no conocía los problemas que tenía", reveló Vergara.

Y aseguró: "Fueron 17 disparos por la espalda y este delincuente tiene arresto domiciliario. La rechazaron a la medida en Mar del Plata hasta que presentó la solicitud en otra instancia de la justicia alegando que tenía un hijo enfermo y se lo dieron".

Respecto al Juicio, el padre de la víctima, sostuvo que desean que "vaya a perpetua". "Cómo le van a dar domiciliaria a un doble homicida. Hay cosas que no entendemos, hemos sido amedrentados y perseguidos como familia. La Justicia nos abandonó como familia desde octubre", completó.

El Caso

El asesinato a sangre fría de los albañiles Ezequiel Contreras (35) y Nicolás Vergara (27), víctimas mortales de una balacera en el barrio San Eduardo de Chapadmalal, mantuvo en su momento en vilo a los vecinos que decidieron congregarse para pedir justicia y el esclarecimiento del caso.

Contreras y Vergara fueron asesinados a balazos cuando volvían de trabajar. Contreras fue hallado sin vida en el interior de un Citroen C4, mientras que Vergara fue encontrado en la vereda.

Tras el crimen, los vecinos visibilizaron su pedido de justicia en el ingreso al barrio, donde repartieron panfletos a los conductores.