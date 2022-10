Kapanga y un fuerte mensaje de concientización sobre el alcohol al volante

“El alcohol al volante mata. No es un accidente, manejar borracho es un incidente. Lo que pedimos no es una muestra de moral, no somos ejemplos de nadie, pero queremos que tomen conciencia. Si tomaste no manejes, no te digo que no tomes, pero no manejes. Hacé lo que quieras con tu vida, pero no le cagues la vida a los demás, a tu familia. Si alguno que te trajo a este recital está borracho, decile que se vuelven caminando”, expresó el “Mono”.

https://twitter.com/KAPANGASOK/status/1579887201915404289 Les dejamos estas palabras de anoche en Escobar para que compartan y tomemos conciencia. Gracias a todxs por sus mensajes de cariño. El show debe continuar! Nos vemos en la música Parte 1#sitomasnomanejes#sinalcoholalvolante pic.twitter.com/wHuUCo9Ajm — KAPANGA (@KAPANGASOK) October 11, 2022

La banda debía presentarse el sábado por la noche en el festival Marea, del Puerto local, pero el clima obligó su suspensión y entonces emprendieron su viaje hasta Córdoba. Allí tuvieron un show en la noche del domingo y cuando viajaban a Escobar para continuar con su gira ocurrió el siniestro. Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió en la ruta 7 y la provincial 51, a la altura de Carmen de Areco.

“Les dejamos estas palabras de anoche en Escobar para que compartan y tomemos conciencia. Gracias a todxs por sus mensajes de cariño. El show debe continuar! Nos vemos en la música”, expresaron, acompañando el posteo con los hashtags #sitomasnomanejes #sinalcoholalvolante.

https://twitter.com/KAPANGASOK/status/1579887105844842498 Les dejamos estas palabras de anoche en Escobar para que compartan y tomemos conciencia. Gracias a todxs por sus mensajes de cariño. El show debe continuar! Nos vemos en la música parte 2#sitomasnomanejes#sinalcoholalvolante pic.twitter.com/THnkUNdAa8 — KAPANGA (@KAPANGASOK) October 11, 2022

En el video, el “Mono”, abrazado al resto de la banda y colaboradores sobre el escenario, dijo “este es nuestro grupo de trabajo desde hace 27 años”.

“En un mini segundo, el chofer del micro tomó una decisión acertada que permite que estemos hoy en el escenario”, agregó.

“Le queremos agradecer a la policía que nos contuvo, a los amigos, familiares, otras bandas y a la prensa. Estamos todos sanos, por suerte no hubo ningún muerto”, dijo el líder, emocionado.

FOTO: Filo News.