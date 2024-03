Kicillof castigó a Milei, reclamó devolución de fondos a la provincia y rechazó la invitación al Pacto de Mayo

“No queremos más motosierra ni ajuste” , señaló el mandatario que, sobre el final, rechazó la convocatoria que el jefe de Estado hizo el pasado viernes, cuando invitó a los gobernadores a coincidir en Córdoba el próximo 25 de mayo para acordar una decena de políticas de Estado. “Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo y para debateir, pero para fotos y marketing arranquen nomás si no llegamos”, afirmó para dar por seguro que no estará presente en esa reunión.

Desde la Legislatura bonaerense se explayó contra las políticas del gobierno nacional en estos casi tres meses que lleva en el poder. “Si bien cuando asumió Milei había inflación, ahora tenemos un escenario más grave e inédito”, describió y lo acusó de realizar un “ajuste catastrófico y desertar de sus obligaciones”. “No quiere achicar el Estado sino desintegrarlo”, afirmó y lo acusó de encabezar “el peor retroceso salarial en décadas”.

Rechazó todas las medidas que significaron recortes del Estado nacional a la provincias y anticipó que la continuidad de las políticas en marcha significarán recesión. “Ya se empieza a observar en menos de tres meses con despidos y suspensiones, cierre de empresas y negocios, una historia conocida y dolorosa de este tipo de políticas”, anticipó.

“Nunca el ajuste es inevitable. El sufrimiento de los que ya sufren no es la solución a nuestros problemas. No negamos las dificultades que tiene el Gobierno. Pero los más vulnerables no pueden hacer el sacrificio por ellos”, explicó al remarcar que no está haciendo ajuste sobre la casta, como había anticipado en campaña.

“Los únicos perjudicados ahora son las pymes, los trabajadores y quienes menos tienen”, criticó el gobernador y recordó que desde que el Gobierno comenzó con su plan, “el deterioro de nuestro país ha avanzado. Intentan enmascarar la realidad con falsas esperanzas como luz al final del túnel, lucha contra una casta y segundo semestre. Pero la realidad es otra. Eso no es más que una enorme redistribución para los que más tienen”.