Kicillof descartó una agenda económica común con el PRO

"Nuestro único pacto es con el pueblo". Así, contundente y seco, Axel Kicillof se refirió a los rumores que circulaban acerca de una posible agenda común en la que trabajarían en conjunto con Juntos por el Cambio.

https://twitter.com/Kicillofok/status/1550200844846616576 A la oposición solamente le pido responsabilidad, humildad por todo el daño que han causado y respeto a la gente. Nosotros seguiremos gobernando para reconstruir y transformar la Provincia. — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 21, 2022

“En estas horas, algunos dirigentes salieron a rechazar una supuesta propuesta que según los medios yo les habría hecho. Aclaro: nuestro único pacto es con el pueblo”, afirmó Kicillof en un breve hilo de dos tuits que subió a su cuenta oficial junto con un video, descartando cualquier tipo de acuerdo.

Los rumores sobre un posible acuerdo habían nacido esta mañana desde el ámbito nacional. Un influyente miembro del Gabinete reveló en un pasillo de la Casa Rosada que se había decidido abrir una negociación con Juntos por el Cambio para encontrar un agenda común que permita aplacar la crisis financiera. Ese funcionario con peso propio hizo alusión a Cristina Kirchner, no citó a Alberto Fernández y dio a entender que la negociación con la coalición opositora ya estaba en marcha.

“A la oposición solamente le pido responsabilidad, humildad por todo el daño que han causado y respeto a la gente. Nosotros seguiremos gobernando para reconstruir y transformar la Provincia”, añadió el gobernador de Buenos Aires.

Kicillof.jpg

"Me parece que quienes no tuvieron pandemia ni guerra y, así y todo, rompieron todo, me parece que hoy deberían tener un poco más de humildad. Nadie dice qué tienen que hacer, a veces nos dicen barbaridades a nosotros. Yo no quiero decir ninguna barbaridad. Solamente les pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas, pido consciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele", dijo.

“Solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario a lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso, no pido nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia, pero creemos que la única verdad es la realidad. Cuatro años vivimos de esas desgracias”, enfatizó Kicillof.

Lo curioso es que su mensaje lo terminó de la siguiente manera: “Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición. Así que eso es simplemente lo que venimos a pedir”.