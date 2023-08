Kicillof en Mar del Plata: "Podría pasarme el día recorriendo las obras que hizo la Provincia"

Consultado sobre el diálogo con el intendente, Guillermo Montenegro , y las acusaciones oficialistas de una “Mar del Plata discriminada” , el funcionario dijo que “es una actitud horrible. Podría pasarme el día recorriendo las obras de la provincia , pero no vengo a marcar todo lo que no hace el intendente. Uno se tiene que hacer cargo de lo que no pudo hacer porque no tiene un proyecto. No se debe echar cuplas ni mentir”.

“En pandemia pagamos los sueldos de la Municipalidad. Paremos un poquito, hay que hablar lo positivo. Tenemos obras por todos lados, se va a hacer La Rambla, la circunvalación, si estuviéramos discriminando a Mar del Plata no hubiéramos distribuido 3800 computadoras, no vendrían los egresados. Es totalmente falso. Pero no quiero polemizar ni sumarme a las agresiones”, aseguró Kicillof en exclusiva con Canal 8.

Con respecto a la situación de la Ruta 88, “a la gente de Vialidad le pedí que hiciera el proyecto y lo sacara adelante. Se va a hacer. También el Hospital Regional, donde hemos hecho inversiones, pero no aguanta más parches. Hay que hacer algo más profundo y lo vamos a hacer. Hicimos obras de cloaca, de barrios, de viviendas. Y el municipio se borró o no le interesa. Tenemos candidatos con experiencia y un proyecto a futuro para Mar del Plata”.

“Montenegro tiene mi teléfono y me puede llamar cuando quiera. Es pobre y estúpido que digan que no hay acciones. Faltan cosas, nadie lo niega, lo vamos a hacer, pero necesitamos un proyecto serio y creativo”, afirmó además Kicillof. “Si es una estrategia de la campaña, le sugiero que proponga cosas, más que andar con estas cuestiones, que además no son ciertas”, lanzó.

Sobre la situación de la ciudad, en la previa de las Elecciones PASO, Kicillof remarcó que “Mar del Plata tiene una potencia turística, pesquera e industrial, pero necesita más apoyo y más perspectiva”.

En el marco de su visita recorrerá la circunvalación, “que tiene un 50% de avance obra”, también algunos barrios, el puerto y el Interzonal. “Estoy muy contento de estar recorriendo”, afirmó.

Metido en la campaña, Kicillof sostuvo que “aquella persona que cree tener una posición más neutral, cuando mira los medios nacionales y escucha las propuestas de la oposición, hay muchas incoherencias y un marco de repetir lo que ya vivimos”.

“Mar del Plata sufre las políticas de la derecha en carne propia si no se apunta al turismo, la producción y la distribución del ingreso ni a la obra pública. La oposición dice cosas agresivas, parecen violentas. Quieren achicar y reducir para concentrar en otros sectores, que precisamente no veranean en Mar del Plata”, aseguró.

“Reconocemos las dificultades y lo que falta. Hay claroscuros, se ha creado empleo”, comentó. “Hay mucho más trabajo, pero el poder adquisitivo pierde la pelea con los precios”, dijo Kicillof.

Con respecto a las negociaciones con el FMI, destacó que “hay que tener mucha precisión y no dejarse imponer. No querían que hiciéramos el gasoducto y querían la plata que les debía Macri. Va a haber que administrar esta cuestión sin una entrega. Hay quienes proponen una perdida de derechos que ya pasó. Nosotros proponemos soluciones siendo creativos”.

“Si gana Massa tendremos otras condiciones para pararnos frente a los acreedores con respecto a una deuda que se tomó ilegalmente. Hay que discutir estas cuestiones una y mil veces, lo mismo con los formadores de precios”, anticipó.