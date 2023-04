Kravetz armará a su policía local con pistolas no letales

Esta semana, los equipos de Seguridad Ciudadana y PRI, las policías locales del municipio de Lanús con 250 efectivos , comenzarán a ser capacitados en el uso de una pistola de aire comprimido que dispara municiones de impacto y de gas pimienta a una distancia de 20 metros, mas específicamente el modelo Byrna . Sus cargas no son letales. La pistola no requiere registro en la ANMAC. La decisión fue tomada por el intendente interino y secretario de seguridad Diego Kravetz .

Con esta decisión, Kravetz se ubica en el centro de una situación polémica que sobrevuela hace años el mapa de las políticas de seguridad argentina: el uso de dispositivos de fuerza no letal . Ante esto, Kravetz hace un punto obvio: que la primera respuesta de un policía no sea disparar con plomo.

Que comentó Kravetz al respecto

El intendente interino de Lanús aseguro que en un distrito con 500 mil personas y 37 villas, un móvil policial no puede no tener armas no letales. Además dijo que no usarlas es una locura. "Cuando voy a detener a alguien y salen los vecinos a tirar piedras para defender al sospechoso, ¿Qué hago? ¿Voy a tirar con una 9 milímetros para repeler la agresión? Los disturbios en el marco de detenciones o los policías que matan a delincuentes que intentan robarles con sus pistolas reglamentarias mientras están de civil, son parte del menú de violencia usual en territorio bonaerense", aseguró Kravetz.

“En este contexto, estamos buscando alternativas menos peligrosas y que tienen una cuota de efectividad”, sigue el intendente interino: “Estamos buscando proteger la vida de los vecinos, de los delincuentes y de los efectivos.