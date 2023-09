Kravetz criticó el manejo de Kicillof con la oposición

“Hay cuestiones que si no fuese porque pasan en la realidad, uno no las creería. El gobernador, con el cual obviamente en un sistema democrático hay que convivir, no importa cuál es el partido político que gobierne, tiene que cumplir con las reglas básicas de la democracia", expresó Kravetz.

A lo que agregó: “Elige a los municipios con los que tiene afinidad política para darles recursos y a los otros los ahoga para ver si la gestión empeora y con eso, ganan los candidatos del otro sector”

Siguiendo esta línea, el intendente interino de Lanús ejemplificó lo que sucede en su distrito: “Tenemos que construir una escuela que necesitaba licitación del gobierno provincial pero esa licitación se cayó siete veces porque la burocracia del gobierno de Kicillof no le permitió hacerla. La agarramos nosotros con los ‘supuestos’ fondos provinciales, la empezamos a licitar, y ahora que le tenemos que dar el adelanto financiero, no me giran los fondos. Entonces, no es que me perjudico yo como intendente de Lanús, se perjudican los vecinos de Valentín Alsina que no tienen colegio”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegokravetz%2Fstatus%2F1706777166225027352%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw&partner=&hide_thread=false El gobierno provincial tiene una deuda millonaria con los distritos de distinto color político, a quienes privan de herramientas y recursos. De eso vamos a hacernos cargo cuando seamos gobierno.



Hoy junto a @patobullrich y @nestorgrindetti recorrimos las renovaciones que… pic.twitter.com/b4bOoP3dh3 — Diego Kravetz (@diegokravetz) September 26, 2023

Asimismo, Kravetz manifestó su descontento con respecto a la escasa distribución de móviles de seguridad. “Ayer le entregaron treinta móviles a Mayra Mendoza y a nosotros nos entregaron cinco, y así es con todo. Creemos que las reglas de convivencia democrática marcan que no importa qué signo político tenga cada uno de los estamentos gubernamentales, tenemos que convivir y trabajar codo a codo en los temas que le importan a la gente”.

Para culminar, Kravetz habló sobre el pedido que le hizo al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti. “Si le toca ganar a Grindetti y en mi distrito gana mi oponente, le pedí que le dé los fondos, que no haga las mismas barbaridades que esta gente, porque esto no perjudica a la política sino al vecino. Cuando no hay un patrullero, se perjudica el vecino, cuando no hay un colegio también se perjudica el vecino”.