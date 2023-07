La actitud de una famosa marplatense que causó bronca en el norte argentino

La pareja de los marplatenses Micaela Viciconte y Fabián Cubero se fue a pasar las Vacaciones de Invierno al norte argentino y tal parece no la están pasando del todo bien. Lo cierto es que la primera parada del viaje familiar fue la provincia de Jujuy, donde la ex Combate estalló furiosa al no poder visitar la iglesia de Uquía en la Quebrada de Humahuaca porque estaba cerrada y pidió desde sus redes que no vayan por ningún motivo.