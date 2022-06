La Boleta Única de Papel logró media sanción y la oposición celebra

La mayoría que le dio el visto bueno a la boleta única estuvo conformada por varios bloques: Juntos por el Cambio acumuló 115 votos, el Interbloque Federal otros 8; Juntos Somos Río Negro, Avanza Libertad, La Libertad Avanza y Ser le dieron dos votos cada uno; y, por último, un legislador del Movimiento Popular Neuquino.

Pero el paso que le queda a esta propuesta tiene más obstáculos: el Frente de Todos tiene mayoría en el Senado. Sin embargo, algunos legisladores oficialistas se han pronunciado a favor de la implementación de la Boleta Única de Papel en el pasado. La oposición se adelanta a lo que podría pasar y advierte sobre un eventual veto presidencial a la medida.

Leer también: Boleta Única de Papel: cuáles son sus ventajas y sus desventajas

El debate

El debate contó con la conducción de Omar de Marchi, vicepresidente primero de la Cámara Baja, ya que el presidente, Sergio Massa, se encuentra en Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas.

Leer también: Alberto Fernández y Massa llegan a EE.UU. analizando una "reorganización" del Gobierno

image.png

El diputado salteño del radicalismo, Miguel Nanni (que además es el autor del proyecto) destacó que "se desperdiciaron el 95%" de las boletas partidarias en las últimas elecciones. "El 90% de los países democráticos del planeta tienen este sistema que hoy estamos tratando. La boleta única nos va a garantizar que la persona a la que queramos votar va a estar en el cuarto oscuro", agregó.

A este argumento ambientalista se le sumó el de Florencio Randazzo, que enumeró los problemas del sistema actual, en el que hay "robo de boletas, fiscales pagos" y donde "las estructuras de quienes son gobierno tienen ventaja". En relación al apoyo que logró el proyecto, señaló: “Lo más importante acá es que hemos logrado una nueva mayoría: plural, diversa y respetuosa en una Argentina de la grieta que nos impide encontrar soluciones a los problemas que tenemos los Argentinos”.

En contraste, el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo criticó el intento de avanzar con esta propuesta que, según él, "viene saliendo con fórceps, no es natural, porque no hay un consenso como el que se viene manifestando". Continuando con esa linea discursiva, dijo a los miembros de la oposición que debe trabajarse "en una agenda de consenso en serio, no de 131" y cuestionó la importancia de el tema en debate durante la jornada, invitando a "ocuparse de los temas que verdaderamente aquejan a la sociedad argentina".

Paula Penacca, diputada de La Cámpora, fue muy crítica con el proyecto y cuestionó los intereses de la oposición, argumentando que este sistema electoral existe desde 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, aunque sólo se usó una vez y de hecho no estuvo exenta de denuncias de fraude. La legisladora recordó que Martín Lousteau, hoy miembro de Juntos por el Cambio, se había pronunciado en contra en ese entonces. "¿Qué va a quedar para nosotros si hacen fraude entre ustedes?", dijo, y agregó: "Nos preguntamos por qué no usan este sistema tan maravilloso en el distrito que gobiernan hace 15 años".

https://twitter.com/PaulaPenacca/status/1534714394067841027 Y por si queda algún distraído, acá les dejo el video donde Lousteau habla de las irregularidades y de la falta de transparencia de la Boleta Única Electrónica.



Si se hacen fraude entre ellos, ¿qué queda para el conjunto de la sociedad?



Realidad y archivo matan relato. pic.twitter.com/lOLibhCfiA — Paula Penacca (@PaulaPenacca) June 9, 2022

Pero la oposición no se quedó callada. Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, elevó los humos: "Con los problemas que tienen ustedes con el dúo pimpinela, ¿nos vienen a hablar de nosotros?", dijo en referencia a la incesante interna entre el presidente, Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Se andan tirando gasoductos por la cabeza", agregó, por el reciente despido del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la polémica alrededor del gasoducto Néstor Kirchner.

Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) señalaron que estaban en contra del proyecto porque "sigue manteniendo lo esencial del régimen electoral actual". "No avalamos ni la boleta partidaria con la que priman los aparatos empresariales y de Estado ni está boleta única cuyo diseño favorece otra vez la arbitrariedad de la Justicia electoral y la primacía de las fuerzas dominantes”, argumentaron.

image.png

Cómo sería la Boleta Única de Papel

La Boleta Única de Papel que podría ser utilizada en las próximas elecciones incluye todas las categorías electorales. Horizontalmente estarán distribuidas las fuerzas políticas, mientras que en el plano vertical estarán distribuidas cada una de las categorías de cargos a elegir.

Los espacios horizontales deberán distinguir claramente el nombre de la fuerza política, con su determinada sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo, junto con su número de identificación. En las elecciones presidenciales, cuando en la misma franja se incluyan legisladores nacionales, se utilizará el nombre de la agrupación de orden nacional. En el caso de las elecciones primarias, la denominación de la lista interna.

También deberán verse las categorías de cargos a cubrir. Para el caso de Presidente y Vicepresidente, figurarán el nombre, el apellido y una fotografía a color de ambos candidatos.

image.png

En el caso de la lista de Diputados Nacionales, la Boleta Única de Papel tendrá al menos los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos y candidatas de la lista. Los primeros dos candidatos titulares tendrán fotografía a color.

El proyecto también establece que las listas completas de candidatos con suplentes deberán ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria en cada cabina de votación.

En caso de que una provincia celebre las elecciones a gobernador el mismo día que los comicios nacionales, deberá adoptarse el modelo de Boleta Única pero deberán utilizarse boletas separadas y urnas separadas.