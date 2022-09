La candidata de Macri y Larreta ganó la elección en Marcos Juárez

La de Marcos Juárez se trató de una elección con un peso fuerte de cara al año que viene. Tal es así que tanto el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, como el líder del PRO y ex presidente, Mauricio Macri, apuestan sus fichas para ganar la intendencia de la ciudad que se bautizó “kilómetro 0″ por su relevancia en el calendario electoral y en la historia del frente opositor.

Majorel, que cuenta con el respaldo de Macri, obtuvo el 55,15% de los votos, mientras que Crescente, apoyada por Schiaretti, llegó al 38,49%. De esta manera, la ciudad sureña cordobesa continuará gobernada por el PRO, ya que la intendenta electa sucederá en el cargo a Pedro Dellarossa, también de Juntos por el Cambio.

En su cuenta oficial de Twitter, Majorel señaló: “¡Gracias! Gracias a los vecinos de Marcos Juárez por seguir confiando en nosotros. Nos llena el corazón todo el apoyo que recibimos de cada uno de ustedes, de nuestra familia y amigos, y de todos los referentes de Juntos por el Cambio”, escribió la intendenta electa en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, Mauricio Macri también felicitó a la nueva funcionaria. "Si no está roto, no lo arregles. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, Juntos por el Cambio y reconocimiento a Pedro Dellarossa”, publicó el ex presidente en la red social del pajarito.

Al mismo tiempo, Juan Schiaretti reconoció la derrota de su candidata cerca de las 20:30, y dijo: “Felicito a Sara Majorel por su triunfo como intendenta electa de Marcos Juárez, como así también a Verónica Crescent y su equipo por su desempeño. La ciudad de Marcos Juárez ha vivido una verdadera fiesta de la democracia”, escribió.