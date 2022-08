La denuncia de Sergio Massa por terrorismo económico a un exfuncionario de Macri

Lo que sucedió fue que Marull publico en su cuenta de Twitter una presunta información sobre Gabriel Rubinstein, flamante viceministro de Economía, que despertó el enojo del ministro de Economía: "De acuerdo al 'Plan Secreto' de Rubinstein: El jueves próximo, 1 de septiembre, a las 10:01, el dólar oficial subirá 50%; a cerca de $200. Se viene una semana picante en el mercado", escribió el exasesor.

Por su parte, desde el entorno de Sergio Massa afirmaron: "Quieren generar incertidumbre y Sergio se cansó, por eso le ordenó al Procurador General que a las 9 AM sea presentada la denuncia penal en un juzgado federal".

Asimismo, cabe destacar que unas horas después de haber publicado el tweet, Marull salió a aclarar que la fuente de la información fue Horacio Verbitsky a través de su programa El Cohete de la Luna. Sin embargo, en ningún momento Verbitsky menciona un plan de devaluación acordado para el próximo jueves 1 de septiembre.

image.png Fernando Marull, el funcionario durante la gestión de Mauricio Macri denunciado por terrorismo económico por Sergio Massa.

Por otro lado, el mismo Rubinstein se refirió a los rumores y afirmó en la jornada de hoy: “Les aseguro 100 por ciento que no va a haber devaluación, por lo menos este jueves. Todo lo que uno pueda pensar en eso, que puedan imaginar que yo estoy a favor del superávit fiscal, del déficit cero y de la unificación cambiaria, en algún momento del tiempo... este Gobierno o del próximo Gobierno, si ustedes me dicen, yo claramente estoy en esa línea pero eso no tiene nada que ver con hacer una devaluación inminente". Además, agregó que los rumores provienen de "una operación que se esta dando en varios frentes"