La desenfrenada vida del marplatense amante de Charlotte Caniggia: estuvo preso y ahora es actor porno

El joven traicionó a su mejor amigo, Roberto Storino, y tuvo una noche de pasión con la mediática.

El empresario encontró a la hija de Mariana Nannis en la cama con Ian. Después de una discusión con su novia, Storino decidió terminar el vínculo.

Días atrás, el amante de Charlotte estuvo en Intrusos (América TV) y habló del polémico encuentro. "Puede ser que ella me haya usado para darle celos a él", afirmó.

Ian reveló que se siente atraído por la mediática, pero no cree que ella sienta lo mismo. "Ella me encanta. Es muy linda personalmente, internamente, físicamente. No sé lo que ella sienta por mí. Y ya hace dos semanas que no la veo", explicó.

Por último, el joven remarcó que la historia entre ellos fue netamente sexual. "Fuimos amantes, pero ella seguía con Roberto", sentenció.

Ian Hachmann, el amante de Charlotte Caniggia, es modelo y figura de un sitio de contenido erótico por subscripción, OnlyFans.

"Estaba en México, viajando, y dije: 'voy a crear mi página'. Mi ex me explicó cómo funcionaba. Ella es una estrella mundial de OnlyFans", reveló el joven en diálogo con Intrusos (América TV).

Flor le preguntó por los ingresos que logra por con ese sitio. "Algo normal... 5 mil dólares, pero mi ex está arriba de las tres cifras", precisó.

Al finalizar, Ian mencionó que muchas de sus fotos y videos están liberados. "Yo la cuenta la tengo free, así que lo único que hago es vender contenido", cerró.

El pasado oscuro de Ian Hachmann

Hace unos días, se conoció que Charlotte Caniggia se separó de su novio desde hace tres años, Roberto Storino Landi, al ser descubierta con su amante.

La semana pasada, Charlotte Caniggia confirmó en LAM (América TV) que finalmente, y luego de tres años de relación, se separó de su novio Roberto Storino Landi.

“Estoy un poco bajón, pero tranquila”, dijo en un audio que difundió Yanina Latorre, la conductora interina del programa que está logrando una excelente audiencia mientras Ángel de Brito disfruta de sus vacaciones.

Pero eso no es todo. La periodista Estefi Berardi, columnista de Ahora Mar del Plata, sumó que la dueña de la vivienda en la que vivían la hija de Claudio Paul y quien era su novio no soporta más a la pareja.

“Quiere que se vayan porque no le están pagando el alquiler”, contó la panelista. Además, indicó que la seguridad del barrio está cansada de los papelones: “Gritos a toda hora, le inundaron el jardín y más”.

Berardi contó además que la dueña de la casa vive en el exterior, por lo que fue su hermana quien intentó dialogar con Roberto y Charlotte pero “Ellos no contestan los mensajes ni el teléfono”, aseguró y agregó que “estarían atrincherados en la casa”.

image.png

Y ahora se conocieron detalles del amante de la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia: se llama Ian Hachmann, es un modelo de 29 años que trabaja actualmente para la plataforma con contenido para adultos OnlyFans. Además Estefi Berardi contó que estuvo preso y que es influencer.

Según supo este medio, el joven había sido acusado de integrar una banda de secuestradores en el año 2015.