La Escuela N°504 se quedará sin edificio: deben más de 9 meses de alquiler

La comunidad educativa de la Escuela N°504 escuela para personas con discapacidad visual expresó su preocupación porque ya no tendrán el edificio de San Lorenzo y Córdoba para el ciclo lectivo 2023. Esto se debe a que en febrero se vence el contrato de alquiler y la propietaria avisó que no lo renovará porque “le deben más de 9 meses de alquiler”. Envió una carta documento para notificar la situación. En el inmueble funciona también la Escuela N° 515, de chicas y chicos hipoacúsicos, que utilizan las instalaciones porque no tienen espacio propio en condiciones.