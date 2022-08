"La gordita de la oficina"

"El ejemplo que yo doy es 'la gordita de la familia'. Si sos una chica que pesa 120 a 130 (kilos) en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero", dijo Cormillot en una entrevista con "La put... ama", el programa conducido por Florencia Peña.

"Si vos bajás 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no?" Eso puede parecer una discriminación pero eso así", señaló.

La frase generó polémica e indignación en las redes. La politóloga y escritora María Florencia Freijo compartió el video de Cormillot y salió al cruce de sus declaraciones: "Cormillot dijo que si una "chica gordita"(sic)es tocada en el hombro en la oficina será con intenciones de amistad, pero que si baja40 Kg ahí sus compañeros tendrán otra intención Pone la deseabilidad del otro como algo a lo que hay que aspirar. Pero eso no es todo lo que esta mal".

"Pone en el centro de su discurso misógino y gordofóbico, la mirada masculina como validación. A la par, dice que las mujeres gordas no pueden ser deseadas o amadas y NATURALIZA que te toquen en la oficina con intención sexuales. TREMENDO", dijo en su cuenta de Twitter.

"Miren que yo soy cuidadosa con no poner palabras en la boca que el otro no dijo eh, pero ésto no tiene segundas lecturas. Se los dejo en crudo, sencillamente está mal. Vale recordar la cantidad de mujeres que por no ser hegemónicas no les toman la denuncias de violación o acoso", aregó Freijo.

"Siempre, siempre pensé y sostuve que ese hombre sólo es gordofóbico", "¿Esto pasó en televisión en el 2022?", "El discurso de Cormillot no sólo es nefasto x él, que ya sabemos q es un dinosaurio inextinguible, sino por todxs lxs q estaban alrededor de él asintiendo sobre sus dichos", "Mi sueño? Que nos juntemos todes les gordes del país a m4t 4r y comernos a Cormillot onda final de 'El Perfume'", fueron algunos de los cuestionamientos al médico.

“Con todo respeto, pero así como Cormi nos enseñó muchas cosas, hoy me toca a mí -como activista- enseñarle a él que el amor y el sexo que merecemos tener no se miden en una balanza. Todos tenemos derecho sin importar el cuerpo que habitemos a disfrutar del amor y del sexo”, expresó la modelo Mar Tarrés.

Además, dijo que por ese tipo de comentarios hay mujeres que sienten vergüenza de sí mismas: “No las traumen más, por favor. Dejen ser felices a las personas gordas porque antes que gordos somos personas y tenemos los mismos derechos que las personas flacas”. “En 35 años subí y baje muchas veces, pero jamás volveré a dudar de todo lo que soy capaz de ser y hacer. Y así como me ven rompí muchas sillas, pero también muchos corazones pesando 140 kilos, ahora peso 121 y agradezcan que tengo códigos si no les cago el novio a todas”, señaló Mar Tarrés en el video que tituló “Aquí la ‘gordita de la oficina’ levanto una baldosa y me sale un chongo”.

Tras su desafortunada frase, Cormillot pidió disculpas. "Perdón! Di un ejemplo antiguo!!!!! Me traicionó el haberlo escuchado, sin compartirlo, centenares de veces. Lo de la mano era simbólico! Perdooooon si alguien se molestó!!!!!", escribió en Twitter,