La hermosa historia detrás del cuadro que un marplatense le regaló al "Dibu" Martínez

Sobre la parte técnica y la producción del cuadro que mide 50x70 centímetros, este “ultra futbolero” de 37 años que recuerda como su “primer Mundial” al de Estados Unidos 1994, describió que “es dibujo digital. Primero recolecto fotos para armar una composición y una vez que me gusta, empiezo a dibujarla. Dibujo en iPad con Apple Pencil”.

Sobre el diseño, Crego relató que “se me ocurrió fusionar sus mejores momentos en el Mundial y su ciudad. Hacer un diseño que respire Mar del Plata y que cada vez que lo vea sepa de dónde salió y a dónde llego”.

Luego, el artista que tiene más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, contó cómo fue la producción de la obra: “el día que fue feriado me puse a ver la caravana y me di cuenta que después él seguramente iba a venir para acá, así que me puse a hacerlo y estuve siete horas seguidas. Lo terminé porque pensaba que lo del Arena Fest iba a ser el miércoles, por eso conseguí a las corridas que me lo imprimieran y me lo enmarcaran. Lo tenía que tener de forma urgente porque no me podía perder la oportunidad”.

Además, el fanático de Boca y de Juan Román Riquelme contó que hizo un cuadro para Di María y el “Fideo” “me compartió. Ahora voy por Messi, si llego me muero”.

Al contar sus sensaciones sobre el Mundial, Crego dijo que “estaba seguro que íbamos a salir campeones, desde la Copa América lo venía diciendo. A todos los que me decían que no lo dijera, les decía que no íbamos a sufrir. Llegamos hasta la final y la ganamos. Estuve todo el Mundial llorando”.

Luego, relató el momento de entregarle el cuadro al “Dibu”: “Pude entrar al barrio con una persona conocida y llegué hasta la puerta, pero no me permitieron tocarle timbre, así que se lo dejé ahí con una carta y le dije al de seguridad que le avisara medio rápido porque estaba lloviendo y se iba a arruinar”.

“Yo no quería pedirle nada, solo dárselo como un agradecimiento. No me interesaba sacarle nada. Entré, no molesté a nadie, dejé el cuadro y me retiré”, contó finalmente Crego.