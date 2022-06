La hija de Mauro Viale contó "la verdad" sobre la muerte de su padre

Según publicó Clarín, la hija del recordado conductor, quien también es periodista, volcó todo su dolor en una grabación de poco más de dos minutos y medio en la que brindó una especie de pantallazo acerca de lo que hablará en las próximas entregas que suba a su canal de Spotify.

"Y ahora resulta que les estoy contando acerca de Mauro Viale, mi papá. Él dejó la vida de manera abrupta, impactante y traumática, llena de dudas y puro dolor no sólo para mí, que aún sigo sin entender y sin creerlo, sin aceptar su muerte, sino también para todos aquellos que lo veían y lo escuchaban todos los días a lo largo de su larga carrera", comenzó diciendo.

Y siguió: "Siento que todo puede venirse abajo con tanta facilidad, todo puede cambiar en un instante. La fragilidad de la vida me sorprendió sin darme tiempo, sin poder prever que mi papá iba a morir de esa manera inexplicable".

La también hija de Leonor Schwadron, y hermana de Jonatan Viale, aseguró que para los medios de comunicación la muerte de su padre "fue una conmoción nacional". "La gente, su público, sus seguidores, no salen de su asombro", añadió en presente acerca del suceso que sorprendió a todos el 11 de abril de 2021.

Y sumó: "Acá les voy a contar, sin filtros y sin censuras absolutamente toda la verdad. Mauro Viale se fue de esta vida antes de tiempo, no era su momento. Siempre imaginé la vida con un papá longevo, como esos hombres que viven hasta los 90 y pico y aún están impecables. Bueno, eso no sucedió. Él ya no está conmigo ni con todos nosotros que lo amábamos con el alma".

Lo cuento para los que lo quisieron mucho no lo olviden y para quienes no lo conocieron sepan que existió un maestro del periodismo único e inigualable y a través de cada palabra que estoy diciendo lo conozcan un poco más", aclaró al momento de explicar el por qué de su iniciativa 2.0.

Y reveló: "Les voy a contar cómo trabajo para llegar a ser quien fue, les voy a comentar sobre su metodología de trabajo, su estilo de vida, sus pasiones, sus frustraciones y finalmente, mi objetivo, decir la verdad sobre lo que realmente le sucedió".

Además, Ivanna afirmó: "Mauro Viale nos dejó hace más de 1 año en forma impredecible y abrupta. Generó una conmoción nacional".

"No se juega con la gente. No se juega con el abuso de autoridad. Jugaron con él hasta último momento. Que sí, que no, que esto, que lo otro. Te cambio, te saco, te pongo. Eso no se hace. Él no me enseñó eso a mí, me enseñó códigos", había asegurado la joven en declaraciones que mostraron el año pasado en Los ángeles de la mañana.

Y agregado: "Sí, eso terminó de debilitarlo aún más, solamente les digo, a los que por ahí tienen ganas de hacerse cargo de lo que estoy diciendo, que eso no es ser buena gente. No tengo palabras, pero los que me escuchan saben bien a quién me estoy refiriendo. Por un mísero punto de rating reventaron a una persona con tanta trayectoria, tanto honor y tantas ganas de laburar como tenía mi viejo".