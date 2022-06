La historia de la casinera que le salvó la vida a más de 300 perros en Mar del Plata

Entre fichas, cartas, skates, bailarines de cumbia y chistes, siempre hay una cola moviéndose y unos ojos esperando ser mirados. "Los perritos del Casino" son un poco de todos los que pasan por ahí, pero más de Alejandra que les brinda alimento, calor y amor.

"Trabajo en el Casino hace muchos años, estaba en el de Pinamar, cuando llegué a Mar del Plata me encontré con algunos perros abandonados. La gente abandona una gran cantidad de animales. Viene al Casino y los deja ahí, los tira. Algunos están lastimados, otros con tumores, perras preñadas o con crías", comentó la mujer que asegura se ha "endeudado" para darles una vida mejor.

"Esto es a pulmón y hemos sacado adelante unos 300 animales. Tengo la ayuda de la veterinaria Alberti, Animalia que los baña y un veterinario, Leonardo, quien viene conmigo a la madrugada a curar perros y hace todas las urgencias", sostuvo. Al mismo tiempo, contó que muchos han sido dados en adopción "en excelentes lugares".

image.png

Todos los perros que fueron adoptados pasan por un seguimiento y tienen 10 días de adaptación. Alejandra también los vacuna y castra, les pone una cinta roja que significa que "son perros del Casino", una chapita con el nombre y la página de las redes sociales.

"Con la cinta roja los identifico y si alguno se accidenta o se aleja mucho la gente me llama y me avisa", comenta la mujer solidaria. "Entro a trabajar a las 5 de la mañana, les dejo la comida, el agua. Hay un señor mayor, que tiene 83 años, Francisco, que ayuda muchísimo pero apenas puede caminar y viene igual. Les pone agua, los cuida, se llevó unos perritos a su casa", detalló la casinera.

"La loca de los perros", como la llaman sus compañeros del Casino, de manera cariñosa, tiene en su casa 10 canes rescatados y algunos gatos también. "Algunos no caminan, tengo otros que son viejitos. Los damos en adopción castrados, bañados, vacunados y con la libreta al día", especificó.

La historia de "Pit, el perro de las mujeres"

"Pit, es el rey del Casino. Está desde el año y siete meses y ahora tiene 12. Lo llamamos 'El perro de las mujeres' porque las cuida, las acompaña a la parada de colectivo o algunas a las casas y espera que entren", comentó Alejandra.

Entre las aventuras de "Pit" también figura el día en que "atrapó" a un "roba carteras" antes que los policías. "Lo agarró primero él que los efectivos", recordó la mujer entre risas.

image.png

También a ella la salvó una vez junto a otra perra de unos delincuentes que le quisieron robar. "No sabes cómo sacaron a los ladrones. Me querían robar y los perros me defendieron", reveló.

"Los perritos del Casino" necesitan colaboración. Quienes quieran acompañar esta causa pueden seguirlos a través de Instagram o Facebook (Perritos del Casino MDP) donde figura el número de cuenta. Sino alcanzar "lo que se pueda" a la veterinaria Alberti.