La historia secreta de quien se quedó con la camiseta de Maradona de la final del 86

La histórica camiseta celeste y blanca de la Selección que utilizó Diego Maradona en la final contra Alemania en el Mundial de México 1986 está en manos argentinas y fue el alemán Lothar Matthäus quien hizo posible esto al obsequiársela al coleccionista Marcelo Ordás.

El exfutbolista alemán explicó por qué decidió otorgar el mítico ejemplar a los argentinos en un evento realizado en la embajada argentina en Madrid, donde se mostró la icónica camiseta número 10 con la que Maradona levantó la segunda Copa del Mundo para la Albiceleste en el estadio Azteca.

"Con amigos, siempre nos obligamos a cambiar camisetas, pero en esa final no había mucho tiempo. Entonces la cambiamos en el entretiempo y después hablamos", relató Matthäus.

La camiseta de Diego en la final de México '86 volvió a manos argentinas



https://t.co/UDVrDpTwi1 pic.twitter.com/n4UZ6T0z8N — Selección Argentina (@Argentina) August 25, 2022

Marcelo Ordás fue quien recuperó la camiseta de Diego Maradona del 86

Marcelo Ordás logró recuperar la camiseta argentina original que usó Maradona en la final del mundo en México 1986 y en diálogo con ESPN explicó cómo fue la gestión. "Lo hemos conseguido juntando un montón de voluntades. El fútbol siempre da revanchas y cuando tuvimos aquel traspié en Londres (perdió la subasta de la camiseta del Gol del Siglo) nos intensificamos en la comunicación Matthäus y el entendió que el ejemplar más importante es cuando Diego levanta la Copa del Mundo", dijo.

Ordás aseguró que la camiseta de Maradona volverá a la Argentina. "No tiene precio, pero creo que superaría las 10 millones de libras", continuó.

El proceso para recuperar la camiseta de Maradona

“Lo importante es destacar que nunca se habló de dinero. Lo que quería a cambio era una gran causa, que justamente es la que venimos haciendo hace 20 años. Que es la de preservar la historia del fútbol mundial y entendió, por esta propuesta que haremos en la Puerta del Sol, en Madrid, que era el momento ideal”, agregó en relación a un evento que se llevará a cabo en la capital de España en la antesala de la Copa del Mundo con su museo Legends.

“Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy”, confesó Matthäus. “No se puede comprar todo con dinero. Por eso, cuando Marcelo siguió insistiendo, decidí obsequiar esta camiseta a Marcelo y al pueblo argentino. Eso no se paga”, agregó el histórico ex jugador de la selección alemana que ganó el Mundial de Italia 90.

En un mes, la camiseta de Maradona con la que levantó la Copa del Mundo ante Alemania, volverá a la Argentina. “Ojalá que pueda descansar por siempre en la Argentina”, concluyó Ordás sobre su deseo de que la icónica camiseta que Maradona usó en la final de México vuelva a su país.

El acto de entrega se realizó en la embajada argentina en Madrid

El anfitrión fue Ricardo Alfonsín, embajador de la República Argentina, que expresó: “Yo simplemente tengo que agradecer que nos hayan permitido participar de este evento y a Matthäus por haber donado desinteresadamente la camiseta de Maradona, su gesto habla de su espíritu deportivo y su amor por el fútbol. Es una gran alegría para todos poder contar con esta camiseta”.

https://twitter.com/ARGenesp/status/1562821196378669056 Recibimos a Legends, emprendimiento del argentino Marcelo Ordás en Madrid.



La reliquia futbolística más importante de la historia #vuelveacasa.



Gracias Lothar Matthäus(@LMatthaeus10), Victor H. Morales(@VHMok) y Oscar Mayo (@LaLiga). #Diegoeterno #Maradona pic.twitter.com/bUXZ72Itqg — Argentina en España (@ARGenesp) August 25, 2022

Si bien Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, tenía intenciones de presenciar el acto, no pudo estar presente. Pese a su ausencia física, envió un video en el que le agradeció a Ordás por conseguir "la armadura de Maradona" y a Lothar por "el gesto de haber donado la camiseta".