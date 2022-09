La indignación de una famosa que gastó $100 mil en el supermercado: el ticket del escándalo

En el programa Momento D, ciclo donde trabaja como panelista, la mediática mostró el ticket y se mostró indignada por la inflación.

“¿No te parece mucho 12 tarros de café?”, le preguntó Fabián Doman, y Cinthia respondió: “Compro mayorista, tomo mucho café. ¿Sabés lo que me dura? Desde el año pasado no compraba. No fumo, no chupo, el único vicio que tengo es el café de chocolate”.

image.png

La mediática explicó que algunos productos pueden llegar a rendirle durante 60 días o más, como el aceite. “La última vez que fui, hace dos meses y medio, había pagado 60 y pico”, recordó y se quejó del valor del queso: “Es una guasada lo que aumentó, pero compro en horma, lo divido y lo freezo”.

Frente al asombro de sus compañeros por comprar gaseosas en lata y no en botella, dijo que las prefiere en ese formato para las viandas de sus tres hijas. “Solo se las doy los viernes”, explicó.