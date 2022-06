La inflación fue del 5,1% en mayo

La división con mayor suba en el mes fue Salud (6,2%), en la que se destacó por su incidencia el aumento de la cuota de la medicina prepaga. Transporte (6,1%) fue la segunda división de mayor alza, sobre la que incidió principalmente el incremento de los combustibles, debido a la crisis por la falta de gasoil.

Los siguientes rubros con mayores tasas de inflación del mes fueron: Prendas de vestir y calzado, que aumentó 5,8% por debajo de los meses previos (10,9% en marzo y 9,9% en abril); Restaurantes y hoteles, que también redujo su tasa de inflación hasta 5,7% mensual (vs. 7,3% en abril); Bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó 5,7% mensual (vs. 3,3% en abril), por aumentos en bebidas y también por suba autorizada en cigarrillos; Equipamiento y mantenimiento del hogar (5,4%) y Recreación y cultura (5,2%).

El alza de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,4%) fue lo que tuvo mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacaron por su mayor incidencia los aumentos de Carnes y derivados; Leche, productos lácteos y huevos; y Pan y cereales. A su vez, Aceites, grasas y manteca; Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.; Café, té, yerba y cacao; y Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos fueron los de mayor incremento; mientras que Verduras, tubérculos y legumbres registró bajas en la mayoría de las regiones, tras registrar aumentos en febrero y marzo, cuando se dio el mayor impacto de los shocks de commodities por la sequía en Sudamérica y el conflicto bélico en Ucrania.

La división de menor suba en mayo fue Comunicación (3,1%), seguida por Educación (3,2%).

image.png

Los datos inflacionarios de mayo comparados a los de abril

Los datos de abril habían arrojado una variación del 6% mensual en el IPC, en donde los rubros que más aumentaron fueron la de Prendas de vestir y calzado (9,9%), seguida de Restaurantes y hoteles (7,3%) y Salud (6,4%). Si lo comparamos con los datos inflacionarios del mes de mayo, se puede observar que hubo una disminución en las variaciones ya que el rubro salud fue el que mas aumentó con una variación del 6,2%.

Por el lado los rubros que menos aumentaron en los últimos dos meses, tenemos al rubro de bebidas alcohólicas y tabaco, que en abril sufrió una variación del 3,3%. En tanto, en este mes de mayo, el rubro que menos variación sufrió fue el de comunicación con un aumento del 3,1%.

A nivel de las categorías, Regulados 5,7% (vs 3,9% en abril) fue la de mayor variación en el mes por los aumentos de prepagas y combustibles, sumados al alza de cigarrillos y de los servicios de electricidad y agua en algunas regiones del país. El IPC Núcleo 5,2% (vs 6,7% en abril) fue la segunda categoría de mayor incremento, mientras que Estacionales 3,4% (vs 5,4% en abril) fue la de menor suba, fundamentalmente por la baja de Verduras, tubérculos y legumbres.

De cuánto eran las estimaciones inflacionarias para el mes de mayo

La consultora Ecolatina proyectó, en base a datos provisorios, un avance de precios del 5,4% para el mes de mayo. Por otro lado, en EcoGo Consultores también proyectaron una inflación del 5,4% para mayo y un aumento en alimentos de 5,5%.

Por otra parte, el IPC que elabora la Fundación Libertad y Progreso arrojó un avance del 5% el mes pasado y un acumulado en 2022 del 29,2%.

También dio a conocer su relevamiento C&T, arrojando una cifra de 5,3% para mayo. Para la consultora, indumentaria iba a ser el rubro de mayor incremento; seguido por educación, producto del ajuste demorado en los colegios de la provincia de Buenos Aires.