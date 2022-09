"El tratamiento que desde el Concejo Deliberante de nuestra ciudad se viene realizando nos invita mantener una mirada esperanzada en que se considere en su discusión el valor fundamental de la persona y el respeto a su dignidad. Nos alienta y reconforta tomar conocimiento de que nuestros concejales han podido acercarse al predio así como también a miembros de la comunidad que allí asisten a efectos de interiorizarse sobre la situación que ellos y sus familias viven" expresaron desde la Diócesis de Mar del Plata.

"Entendemos que esto permite no solo un mayor conocimiento sobre la situación sino que además compromete a actuar entendiendo que desde su función tienen la facultad de garantizar el resguardo al bienestar general especialmente en estos momentos de tratamiento del pliego de licitación. La realidad que se vive en esos espacios no deja dudas de que la cuestión social, es una cuestión que no puede dejar de considerarse", completaron desde la Mesa de diálogo.

Y completaron: "Como consecuencia de ello es que el pliego propuesto nos genera ciertos interrogantes tales como: ¿Cómo se efectuará el control de los compromisos asumidos sobre la operatoria y mantenimiento de la planta social?, ¿Se prevén acciones que mejoren las condiciones laborales en el playón y que permitan procesos de agregado de valor a los residuos recuperados para su mejor comercialización?, ¿Como se remediaría el arrojo de residuos en un playón que no se encuentra en condiciones adecuadas?, ¿Cómo estaría previsto un plan de separación en origen? Es el compromiso de todos los que nos permitirá acompañar a quienes hoy más nos necesitan".

La mesa está integrada por más de 30 organizaciones de todos los sectores del territorio de la Diócesis de Mar del Plata (universidades, organizaciones sociales y empresariales), que coinciden en “la importancia de garantizar la calidad de vida de todos los vecinos, en modo particular aquellos que en estos momentos se encuentran en una situación de vulnerabilidad clamando por una ciudad más inclusiva”.