La opinión de los economistas sobre los anuncios de Sergio Massa

Al ser consultados al respecto de estas anuncios varios economistas concluyeron "van en el sentido correcto de ordenar las cuentas públicas” y “atacar los problemas más urgentes que son las reservas, el déficit fiscal y el financiamiento con emisión monetaria”, aunque también concuerdan en el hecho que todavía faltan detalles y cómo exactamente se implementarían las medidas.

En la conferencia de prensa el ahora ministro Sergio Massa destacó también los "motores" de su gestión serán " la inversión, la producción, las exportaciones y la defensa del mercado interno”. Además, confirmo que se cumplirá con la meta del 2,5% del déficit primario y del sistema público nacional, mientras que los principales frentes a atacar son la inflación, la pérdida de ingreso, la falta de estabilidad macroeconómica y fiscal y los problemas “con los que se enfrentan todos los días quienes trabajan y producen”.

Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica, considera que de alguna manera el flamante ministro "dijo de alguna manera lo que planteó [Silvina Batakis] de gastar lo que se tiene y no seguir emitiendo. Es duro de hacerlo. Además planteó utilizar los superávits que tienen las cajas superavitarias del Estado. Cuando dijo que no va a haber adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro explicó que no va a haber emisión monetaria”.

image.png Sergio Massa anunció sus primeras medidas como ministro de Economía, Producción y Agricultura.

“Otro tema relevante es el fortalecimiento de reservas y si efectivamente estos 5.000 millones de dólares de adelanto de exportaciones pueden dar calma en los mercados. Todo es monitoreable y se tiene que ir mirando. Fue un discurso con un buen nivel de detalles pero todavía faltan cosas”, agregó Delgado sobre estas medidas.

También tildó como "lo más fuerte" a lo dicho al respecto de los subsidios y de relevante al canje voluntario de los vencimientos de deuda en pesos. Sin embargo, concluyó que “hay que ver los instrumentos por los que se canjean y los plazos”.

Por otra parte, Fausto Spotorno de la consultora Ferreres afirmó sobre el plan del ministro Sergio Massa que “lo positivo es que está bien apuntado”. Además, añadió que "está tratando de atacar los problemas más urgentes que son las reservas, el déficit fiscal y el financiamiento con emisión monetaria. Eso está correcto pero faltan algunos detalles que omitió dar como por ejemplo cómo hacer para contener el déficit fiscal que se está disparando. Y también cómo va conseguir el financiamiento que dijo que va a venir del sector privado”. Sin embargo, concluyo que “en líneas generales está bien apuntado aunque faltan detalles”.

Eugenio Marí, Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, fue bastante esperanzador en sus declaraciones, afirmando que con Sergio Massa “se cambiará el rumbo de colisión que lleva la economía argentina”. Asimismo, tampoco ignora que falta la letra chica del plan. "Por ejemplo, se explicó que no se utilizará más financiamiento vía Adelantos Transitorios y que solo se recurrirá al ya saturado mercado de deuda local. Pero a la hora de definir que partidas de gastos se bajarán no hubo detalles”, concluyó.

Sebastián Menescaldi, de la consultora Eco Go, piensa en esta misma línea que “hubo grandes lineamientos que son positivos pero todavía le falta trabajo al plan y analizar la consistencia del mismo”. "Está bien lo de las liquidaciones y subsidios pero faltan todavía muchas definiciones y saber si las medidas cuadran entre sí. La mayor duda es el tema cambiario. Seguís teniendo un excedente de pesos elevado y va a seguir presionando la brecha”, detalló.

Por último, Camilo Tiscornia de C&T Asesores Económicos reveló que le “parece interesante el tema de remarcar que se quiere cumplir la meta de déficit y que no se va a recurrir a más financiamiento monetaria del Banco Central en lo que queda del año”, aunque, de nuevo, considere que "hubiera sido mejor dar más detalle. Aparentemente el ahorro vendría por el lado de los subsidios y de los planes sociales, aunque esto último es más difícil de implementar”. “Faltaron detalles y veremos en las próximas horas que se anuncia para poder tener una mejor evaluación”, concluyó al reflexionar sobre las medidas que anunció el flamante ministro Sergio Massa.