La rescatista marplatense que pide "una noche" de tránsito para los perros callejeros

"Salgo caminando a las 15 y hasta las 21 no llego a mi casa. Me he quedado varada en la calle porque no he conseguido transporte. Camino por la costa: el Torreón, Plaza España y el centro", asegura la rescatista.

La mujer es una de las fundadoras de la página Perritos del Casino MDP y con su tarea le salvó la vida a más de 300 perros en Mar del Plata. "A todos los perros lo levanto, una chica me acompaña todos los años a hacer la recorrida y pido tránsito en la página. Nos caminamos todo, conozcamos o no a los perros los levantamos. Hay gente que los transita los 24 y otros los 31, pero siempre se necesita alguien más que transite", sostiene.

image.png

La idea es "sacar a los perros de la calle" al menos por unas horas para que no sufran los ruidos de la pirotecnia. "Pido tránsito por la zona para que el otro día lo podamos volver a dejar en el Casino", agrega.

"La pirotecnia hace mal a los perros, los pájaros, gente que está enferma. Pido que si ven un perro en la calle lo entren, aunque sea hasta que se termine la hora de la pirotecnia. Solo les pido una noche de ayuda", asevera.

Alejandra hace 12 años que rescata a los animales de la zona de Casino. "En mi casa tengo muchos perros, en guarderías y en tránsito. Cuando se dan en adopción voy levantando a otros nuevos. Tengo perritos enfermos tratando de recuperarlos y agarré a una perra preñada que dio a luz a ocho cachorros", detalla.

Actualmente tiene 50 perros en adopción y cada vez hay más animales abandonados. "Me ocupo de alimentarlos, vacunarlos y castrarlos. La cinta roja demuestra que son de la zona del Casino y ellos viven ahí en la calle", asegura.

image.png

La historia de Alejandra

Entre fichas, cartas, skates, bailarines de cumbia y chistes, siempre hay una cola moviéndose y unos ojos esperando ser mirados. "Los perritos del Casino" son un poco de todos los que pasan por ahí, pero más de Alejandra que les brinda alimento, calor y amor.

"Trabajo en el Casino hace muchos años, estaba en el de Pinamar, cuando llegué a Mar del Plata me encontré con algunos perros abandonados. La gente abandona una gran cantidad de animales. Viene al Casino y los deja ahí, los tira. Algunos están lastimados, otros con tumores, perras preñadas o con crías", comentó la mujer que asegura se ha "endeudado" para darles una vida mejor.

"Esto es a pulmón y hemos sacado adelante unos 300 animales. Tengo la ayuda de la veterinaria Alberti, Animalia que los baña y un veterinario, Leonardo, quien viene conmigo a la madrugada a curar perros y hace todas las urgencias", sostuvo. Al mismo tiempo, contó que muchos han sido dados en adopción "en excelentes lugares".

Todos los perros que fueron adoptados pasan por un seguimiento y tienen 10 días de adaptación. Alejandra también los vacuna y castra, les pone una cinta roja que significa que "son perros del Casino", una chapita con el nombre y la página de las redes sociales.

"Con la cinta roja los identifico y si alguno se accidenta o se aleja mucho la gente me llama y me avisa", comenta la mujer solidaria. "Entro a trabajar a las 5 de la mañana, les dejo la comida, el agua. Hay un señor mayor, que tiene 83 años, Francisco, que ayuda muchísimo pero apenas puede caminar y viene igual. Les pone agua, los cuida, se llevó unos perritos a su casa", detalló la casinera.

"La loca de los perros", como la llaman sus compañeros del Casino, de manera cariñosa, tiene en su casa 10 canes rescatados y algunos gatos también. "Algunos no caminan, tengo otros que son viejitos. Los damos en adopción castrados, bañados, vacunados y con la libreta al día", especificó.