La Selección Argentina de básquet busca recuperarse en su regreso a Mar del Plata

El duelo se llevará a cabo desde las 21.40 en el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad balnearia. El aforo estará completo (más de 9 mil personas) y el cotejo será televisado por la señal TyC Sports.

Será el regreso del elenco nacional a Mar del Plata. El último partido oficial fue el 12 de septiembre de 2011, en el inolvidable Preolímpico ganado ante Brasil. No obstante, el 6 de julio de 2015, Argentina jugó un amistoso en el Polideportivo ante Uruguay, con victoria por 67 a 51.

La Selección llega con figuras muy vinculadas a Mar del Plata, como el alero Patricio Garino, el base ex Peñarol Facundo Campazzo, Nicolás Brussino (ex Peñarol) y Tayavek Gallizzi, ex Quilmes. Además, el entrenador Néstor “Che” García forma parte de la gloriosa historia “Milrayitas”, al conducirlo en 1994 a su primer título de Liga Nacional, y Leonardo Gutiérrez, uno de sus asistentes, también dejó su huella en Peñarol.

El conjunto albiceleste viene de ser derrotado por el único invicto de la competencia, Canadá (7-0), por 99-87 en la noche del jueves en el Memorial Arena de la ciudad de Victoria.

El combinado argentino, con un registro 5-2 en este grupo E de la segunda fase que lleva a la Copa del Mundo Indonesia-Japón-Filipinas 2023, presentó un rendimiento desparejo, en el que quedó en evidencia no sólo en la diferencia de talla para pelear bajo los tableros sino también en la falta de alternativas para no depender en exclusiva de los tiros de los perimetrales.

Tan sólo una soberbia actuación de Nicolás Laprovíttola (30 puntos) y una más que aceptable labor de Facundo Campazzo (17 tantos, 8 asistencias, 7 rebotes) le permitieron al equipo albiceleste maquillar una caída que pudo haber sido más amplia.

El técnico García expuso sus explicaciones y resaltó que el encuentro ante los bahameños también será “difícil, porque en esta eliminatoria no existe el partido sencillo. Todos los rivales muestran sus complejidades”, dijo.

El entrenador aguardará por la evolución física del alero local Patricio Garino (Girona Basket, España), quien estuvo ausente ante los canadienses, a raíz de una molestia en los isquiotibiales.

También se aguardará una recuperación completa del interno bonaerense Marcos Delía (BC Wolves, Lituania), quien exhibió ciertos contratiempos físicos en el choque del jueves pasado, a causa de una contractura muscular que le impidió rendir al 100 por ciento.

Pero además, Argentina debe mostrar mejores prestaciones en los componentes de la llamada ‘segunda unidad’, caso Nicolás Brussino (Gran Canaria, España), Juan Pablo Vaulet (Baxi Manresa, España) o José Vildoza (Flamengo, Brasil), quienes no rindieron de la manera esperada en Victoria.

Enfrente estará Bahamas (registro 2-5), que cayó como local ante la Venezuela del DT argentino Fernando Duró (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) por 86-81, en Nassau, también en la noche del jueves.

Sin el pivote DeAndre Ayton (Phoenix Suns), su figura estelar en la NBA, el conjunto caribeño exhibe jugadores de rol como el escolta Buddy Hield (Indiana Pacers) o el alero Kai Martinez Jones (Charlotte Hornets).

Los otros partidos del grupo E pautados para mañana serán Venezuela-República Dominicana (en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, a las 19.10 hora argentina) y Panamá-Canadá (en el Roberto Durán de Panamá City, 21.10)

En tanto, la segunda jornada de la cuarta ventana clasificatoria por la zona F tendrá estos compromisos: Brasil-México (en el Arena Jaraguá do Sul, 19.30); Uruguay-Puerto Rico (en Antel Arena de Montevideo, 20.10) y Colombia-Estados Unidos (en el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla, 21.40).

Después del juego de este lunes, Argentina se preparará para la siguiente doble fecha de noviembre en la que asumirá una gira por Centroamérica para visitar a República Dominicana (jueves 10) y Bahamas (lunes 13).

La última instancia llegará en febrero del año próximo con los partidos de local ante Canadá (viernes 24) y Dominicana (lunes 27).

Los tres mejores seleccionados del grupo E accederán de forma directa al Mundial 2023 al igual que los tres del grupo F (Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, México, Uruguay y Colombia). La séptima y última plaza del continente será para el mejor cuarto entre ambas zonas.