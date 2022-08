La Selección reavivó el fuego de los amantes del básquet en Mar del Plata

Se esperaba un gran acompañamiento, luego de una venta previa frenética. Y efectivamente, el Polideportivo lució de gala, con más de 7.500 espectadores que alentaron al equipo de Néstor García. Después de tres años sin clásico entre Peñarol y Quilmes (el último fue el 13 de mayo de 2019), Mar del Plata volvió a vibrar al ritmo del básquet, con protagonistas muy ligados al corazón de los amantes del básquet en la ciudad.

El estadio explotó con el ingreso del plantel con Campazzo, capitán y líder tras la salida de Luis Scola, a la cabeza del grupo. Pero el estallido mayor se produjo en la presentación, a cargo de Carlos Más. Campazzo fue el más aplaudido, y el podio lo completaron “Lancha” Delfino, en el día de su cumpleaños número 40, y “Tortuga” Deck.

“Para ser campeón, hoy hay que ganar” y “El que no salta es un inglés” fueron los hits elegidos por la gente para alentar a la Selección en la previa del partido. También el Che García tuvo su reconocimiento en una ciudad en la que dejó huella: “Que de la mano, del Che García, todos la vuelta vamos a dar”, se escuchó fuerte.

Cuando Campazzo destrabó el partido y aseguró la vitoria en el último cuarto, el estadio se vino abajo. El “Olé, olé, olé, olé, Facu, Facu”, bajó de los cuatro costados. “Facu es de Peña, de Peña de verdad”, agregaron enseguida los fanáticos de Peñarol.

A la vuelta de Facundo Campazzo al patio de su casa, se sumó el regreso de un símbolo de Peñarol como Néstor “Che” García, campeón de la Liga Nacional 1993/94 como entrenador del “Milrayitas”. En el mismo banco, como asistente, se sentó Leonardo Gutiérrez, otro ídolo peñarolense. Nicolás Brussino (ex Peñarol), Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol) y Tayavek Gallizzi (ex Quilmes) también hicieron su aporte para el equipo nacional. Quien no pudo participar del encuentro fue el marplatense Patricio Garino, afectado por una lesión muscular que también lo marginará de la Americup que comenzará el fin de semana en Brasil.

Un lujo fue escuchar a la marplatense Ana Magiar, reconocida cantante lírica que recorrió los teatros más prestigiosos del mundo, a cargo de la entonación de himnos nacionales de Bahamas y de Argentina. La soprano tuvo una gran presentación y fue aplaudida de pie por todo el estadio.