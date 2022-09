La sorpresiva reunión de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

La charla se produjo en la casa del ex presidente, aunque no trascendieron detalles del encuentro. Cerca de Macri no negaron ni confirmaron la reunión y sólo relativizaron su importancia ya que, aseguraron, “ellos se juntan todo el tiempo”.

Además de su contacto con Larreta, Macri se reunió la semana pasada con María Eugenia Vidal y antes de irse tenía previsto hacerlo con Patricia Bullrich.

La opinión política de Macri sobre Bullrich, Larreta y Vidal

El ex presidente, estuvo en los estudios de LN+ para una entrevista con Luis Majul, en donde habló de los candidatos presidenciales del PRO, y no dio pistas sobre su propia postulación.

Durante la nota, Macri destacó que ve muy preparados a estos tres posibles candidatos presidenciales del PRO: “Están muy preparados. Los estoy ayudando a los tres todo lo que puedo.

Sobre Bullrich, consideró: “La veo cada vez más sólida en la forma de plantear la idea de cambio que tiene y, además, entendiendo que tiene que ir ampliando su opinión a otros temas además de la seguridad”. Sobre Vidal, resaltó que “está volviendo de esa salida traumática de la provincia, recorriendo el país, muy clara también en para qué hay que volver al país, entendiendo cómo negociar con el peronismo no republicano y ser más mucho más firme que lo que fue ella con los intendentes y yo con los gobernadores”.

Con respecto a Larreta comentó: Horacio está mejor plantado frente a lo que quiere hacer, más claro y contundente, más allá de que pregone que cree en algo muy dialoguista”. Cuando le preguntaron si comparte esa visión, contestó: “No, creo que si la gente nos empodera esta vez a hacer un cambio económico, además de un cambio institucional, hay que hacerlo”.

Acerca de uno de los ejes del proyecto presidencial larretista, que consiste en conseguir el apoyo del 70% del electorado para poder hacer los cambios necesarios, Macri dijo que “eso puede durar meses o años y mientras tanto los jóvenes se van del país”. “Los chicos se van a quedar si ven liderazgo, convicción y que no vamos a tener miedo a ningún mafioso que anda suelto en este país; que vamos a los cambios que hay que hacer y vamos a poner al Estado al servicio de la gente”, agregó.

¿Se dará un dialogo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner?

En la entrevista de anoche, el ex mandatario dijo que “el diálogo es una cuestión fundamental en una sociedad”, pero aclaró que, “para que eso se dé, tiene que existir la verdad, la honestidad intelectual”. En este sentido, opinó que “la falta de diálogo es algo que todos estamos sufriendo desde que el kirchnerismo gobierna” y lamentó que el país esté “sometido desde hace ya casi 20 años a este tipo de dialéctica”.

“Si me llama Cristina, le contesto. No quiero generar expectativas de cosas que no han sucedido. No nos olvidemos de que ni siquiera me entregó los atributos. Desde ese lugar, pensar que va a haber un diálogo constructivo, ojalá Dios lo permita por el bien de los argentinos”, dijo.

¿Qué va a pasar con las PASO?

Más dudas existen todavía acerca de la suspensión de las PASO. Hay una fuerte presión de gobernadores del PJ sobre el Gobierno para anular las primarias. Ya hay gobernadores, como Gustavo Sáenz (Salta) y Sergio Uñac (San Juan) que ya dieron de baja las PASO, mientras que en Chubut y en Catamarca avanza la idea de seguir ese camino, por supuesto Juntos por el Cambio rechaza esta idea.

Este tema decisivo habrá estado presente en las charlas de Macri: la suspensión de las PASO supone un contratiempo para JxC, que teme que se compliquen sus internas a nivel nacional y en algunos distritos si se elimina la posibilidad de que la gente las decida en las urnas. Esa herramienta fue una de las claves que permitieron el amplio triunfo de la oposición en los comicios legislativos de 2021.