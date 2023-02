La sugestiva foto de Horacio Rodríguez Larreta en la Ruta 40

Agregaron que con el hashtag #Hora2023, “la publicación se realizó a las 20:23 con la intención de manifestar el compromiso político del comienzo de una etapa que busca transformar definitivamente al país”.

El anuncio oficial de Larreta coincide con el lanzamiento de sus referentes bonaerense y porteño. Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, confirmó el pasado viernes en su cuenta de Twitter que competirá para suceder a Larreta. Lo mismo hizo Diego Santilli la semana pasada cuando se sumó a la pelea por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que tiene a Axel Kicillof como principal rival.

El anuncio de la candidatura de Rodríguez Larreta generó fuertes repercusiones dentro de la interna del PRO. De hecho, este martes protagonizó un fuerte cruce con Bullrich por la implementación de las pistolas Taser. Durante una entrevista televisiva, la ex ministra de Seguridad acusó a la administración porteña de no tener una decisión política ante la negativa del gobierno nacional: “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”.

image.png

Larreta buscó ablandar su imagen

Horacio Rodríguez Larreta inició el verano 2023 con actividades populares destinadas a ablandar su imagen. Por ejemplo, en Mar del Plata se mostró jugando al padel y en sus clases de surf que tuvieron fuertes repercusiones en las redes sociales.

En Córdoba participó de una peña en la localidad de Colonia Caroya donde se animó a entonar algunos fragmentos del folklore nacional a la par del Chaqueño Palavecino, quien fue el anfitrión del evento en el que participaron 200 vecinos de la zona. Vestido con un tradicional sombrero, buscó mostrarse relajado y alegre.

Dentro del PRO, el alcalde porteño es quien más aceitada tiene la relación con la UCR. Junto con Gerardo Morales y Martín Lousteau forjaron una alianza dentro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, ese acercamiento pasa por días decisivos relacionados con la candidatura porteña del líder de Evolución y el reclamo de “igualdad de competencia” por parte de las autoridades del Comité Nacional.