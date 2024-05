La UNMdP lanza el Bachillerato Universitario para estudiantes con trayectos incompletos

Aunque esta certificación no constituye una carrera universitaria ni habilita para el ejercicio profesional, certifica la formación recibida por una persona en la UNMDP. Daniel Reynoso, secretario académico de la UNMDP, expresó: “Un estudiante que pasa años en la Universidad, pero que por distintas circunstancias de su vida decide no terminar la carrera, obtuvo mucha calificación y capacitación a través de distintas asignaturas y tiene que tener un reconocimiento por lo menos de ello, porque no es lo mismo haber estado un cierto tiempo en la Universidad que nunca haber concurrido a la misma”.