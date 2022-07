Alexia Vidal fue vista por su mamá el lunes cuando se fue a la escuela y no regresó. Según contó la mujer, la última comunicación que mantuvo con ella fue a las 15 mediante mensaje de WhatsApp, dónde le dijo que se estaba quedando sin batería. Luego no tuvo más contacto, solo con una compañera de colegio la cual le dijo que Alexia no había ingresado al colegio y que la vio esperando el colectivo en la zona de calle Buenos Aires y Alberti.

image.png

Al momento su hija no regresó a su domicilio, la misma resulta ser delgada, de 1,70 de altura, de pelo largo negro. Vestía campera de abrigo color negro, pantalón de jeans negro y mochila de color negro marca Puma. Es la primera vez que se va de su casa.

image.png

Luis Fernando Videla, de 22 años, falta desde el sábado de su casa. Según contó su mamá, se fue por la mañana y se encuentra bajo tratamiento médico.

El joven es de contextura delgada, de 1,66 de estatura, posee tatuaje en su pierna derecha (escudo de boca junior) y es de tez trigueña. Al momento de retirarse vestía chaleco de color negro y rojo, jeans azules. No posee celular.

El ambos casos intervino la Fiscalía nro. 05, a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli quien dispuso se realicen actuaciones por "averiguación de paradero". Se inició el protocolo de búsqueda correspondiente.