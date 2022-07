La violenta amenaza de Juan Grabois que preocupa al gobierno

“Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo porque no se dan cuenta que no es política la puta madre. Es obvio que esto no da para más. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y cálmanos a nosotros porque hay algunos gauchos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina”, agregó Juan Grabois.

Con él se encontraban otros manifestantes que vestían cascos amarillos y sostenían una gran lapicera con la inscripción "Salario Básico Universal" rodeada por carteles que afirmaban que "hay que usarla". "Con una sola firma pueden borrar la indigencia", garantizaba uno de los dirigentes que tomó la palabra.

Esta jornada fue solo la primera de varias concentraciones y cortes planeadas a lo largo de todo el país. De ellas participan tanto los movimientos sociales afines al gobierno como la Unidad Piquetera.

Véase También: Lo que dejó la jornada de marcha y cortes en la Ciudad

image.png Uno de los principales reclamos de Juan Grabois y su organización social es el Salario Básico Universal.

Lo acompañaban también en la marcha Esteban “Gringo” Castro, secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, y otras organizaciones como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y el Frente Popular Darío Santillán.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, también estuvo presente, pero no acompaño a Juan Grabois en su reclamo del salario básico universal. Además, no estuvieron el Movimiento Evita, la organización Barrios de Pie-Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes tienen planeado movilizarse este jueves contra la Corte Suprema en denuncia de la persecución judicial que dicen sufrir.

Además, el dirigente de la MTE dijo en alusión a su posible salida del Frente de Todos que si el gobierno elige no actuar sobre sus reclamos, entonces "es una posibilidad". “El salario básico universal no sale por falta de voluntad política pero hoy es un reclamo 100% social. Todas las semanas vamos a ir tomando medidas de lucha distintas hasta que salga y va a salir”, continuó.

Juan Grabois tampoco midió sus palabras al hablar del actuar de la Confederación General del Trabajo (CGT). “Uno ve que dirigentes de los trabajadores deberían hacer por lo menos lo que hicieron durante el gobierno de Macri o lo que hicieron durante el gobierno de Cristina con cinco paros nacionales. Por lo menos planteen que esto así no va”, dijo.

image.png Ésta fue la primera de varias jornadas planeadas a lo largo del país con reclamos al Gobierno Nacional.

Al referirse a la vicepresidente, Grabois se diferenció de los reclamos de sus compañeros que gritaban "¡con Cristina no se jode!" al decir "ahora no me importa Cristina, su problema no es nuestro problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”.

Volviendo a dirigirse a Alberto Fernández y justificando los medios que utiliza en pos de hacer al salario básico universal una realidad, agregó: "Muchos de los que estamos acá estuvimos con el Presidente. La verdad es que no sirven esas reuniones con sonrisas, sanguchitos y masitas si no resuelven los problemas de la gente”.