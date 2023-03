Larreta anunció la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito

Hoy mismo se enviará un proyecto de ley a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para eliminar el impuesto a los Sellos del 1,2% a las tarjetas de crédito que se había aplicado para hacer frente a la quita de recursos.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1633085354294083588 Lo que prometo, lo cumplo: vamos a eliminar impuestos. pic.twitter.com/gk39fAH79K — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 7, 2023

“Lo que me comprometo, lo cumplo” afirmó el mandatario. Es que el impuesto será eliminado, incluso a pesar de que el Gobierno nacional no acata el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir los fondos de la Coparticipación recortados de manera unilateral. “Los vecinos no pueden esperar los tiempos de la política”, concluyó.

Rodríguez Larreta explicó que tomó la decisión tras el discurso del Presidente en la apertura de sesiones del Congreso: “me quedó claro que definitivamente nunca van a acatar el fallo.”

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio reiteró además su rechazo al pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema: “Es otro más de los incontables ataques del kirchnerismo contra la Justicia. Buscan anular uno de los poderes del Estado y nosotros vamos a estar ahí para frenar el intento y defender la institucionalidad y la república”.

En conferencia de prensa, Rodríguez Larreta enumeró además los problemas que golpean a los argentinos. “Ya no da para más. Se vive con angustia, con frustración por no conseguir trabajo o con miedo a perderlo. Los que somos padres no dormimos cuando nuestros hijos salen a la calle y se nos hiela la sangre cuando vemos que crece la violencia en tantos lugares del país como Rosario, el conurbano bonaerense o la Patagonia. Los chicos aprenden cada vez menos en las escuelas. Inseguridad, falta de trabajo, sueldos por el piso y precios cada vez más altos. Resolver esta crisis es una prioridad urgente”, aseguró. Y remarcó que el Gobierno nacional “no solo no presenta ninguna solución a los problemas, sino que ni siquiera respeta el orden democrático”.

Por último, señaló: “Esta decisión es una muestra de mi visión de lo que necesita la Argentina. Vamos a bajar impuestos para reducir el peso muerto del Estado y que las empresas, el campo, las pymes, los comercios y las industrias puedan crecer, generar trabajo y exportar. Yo siempre voy a trabajar para el beneficio de la gente. Estoy convencido de que ese es el camino. Juntos lo vamos a lograr. Es hora de animarnos a transformar el país para siempre”.