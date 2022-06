Larreta apuntó contra el Gobierno Nacional por no recibir presos de la Ciudad

En diálogo con Radio Mitre este martes, Larreta enfatizó que "ella misma dijo que a la inflación no le estaban encontrando la vuelta”.

Cierre de búnker narco

Este martes también Larreta compartió que junto a junto a su ministro de Gobierno, Jorge Macri, su jefe de gabinete, Felipe Miguel y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, acompañaron a la Policía de la Ciudad en el "cierre del búnker narco número 55" desde que asumieron "el compromiso de luchar contra el narcomenudeo".

Esta mañana, junto a @jorgemacri, @FelipeMiguelBA y @MarceDaless acompañamos a la Policía de la Ciudad en el cierre del búnker narco número 55 desde que asumimos el compromiso de luchar contra el narcomenudeo. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 21, 2022

"Cada búnker que derribamos significa un golpe a un negocio que destruye familias, mata inocentes, le arrebata la libertad a las personas y se roba el futuro de nuestro país", aseguró Horacio Rodríguez Larreta.

"El coraje de nuestros agentes, sumado a la tecnología que hoy tienen a disposición y al entrenamiento que reciben año tras año, nos permite hacer de la lucha contra el narcotráfico un pilar de nuestro Plan Integral de Seguridad Pública", agregó en sus redes sociales.

Presos federales detenidos en CABA

El discurso contra la inseguridad es uno de los que más explota Rodríguez Larreta, destacando que la Ciudad de Buenos Aires es la capital más segura de Latinoamérica y apuntando las tasas altas de delincuencia en el conurbano bonaerense. Por eso, aseguró que desde su gestión van a "seguir avanzando contra los que se roban la vida y el futuro de las personas, haciendo lo que haga falta para vivir más seguros".

Por eso también apuntó contra la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y ex interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, por la situación de los delincuentes presos en el país. “En la Ciudad no vamos a cambiar nuestra decisión política de ir contra los delincuentes. Los delincuentes tienen que estar presos. Hay un convenio con el Gobierno Nacional y ellos deberían llevarse a los presos a las cárceles federales y no lo están cumpliendo”, dijo.

Horacio Rodríguez Larreta anunció el cierre del búnker 55 de narcomenudeo en CABA y apuntó contra el Gobierno por la fuga de presos.

El conflicto se reavivó luego de que el pasado domingo por la noche cuatro presos se fugaron de una comisaría de la Policía de la Ciudad en el barrio de Chacarita. Ésto hizo que D'Alessandro reactivara el debate en sus redes sociales. Posteriormente se capturaron a dos de los cuatro prófugos.

“Justamente no lo cumplen por lo que le dijo la secretaria penitenciaria a Marcelo D'Alessandro”, dijo el gobernador porteño, en referencia al pedido de Garrigós de Rébori de frenar la detención de personas para evitar conflictos en comisarías.

El @SPFArgentina no se hace cargo de los detenidos que le corresponden por decisión política del gobierno nacional. Al final, lograron su cometido: fugas en comisarías de la Ciudad que no están preparadas para esto.

Mi intervención en Lanata Sin Filtro, por @radiomitre. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) June 20, 2022

Mi intervención en Lanata Sin Filtro, por @radiomitre. pic.twitter.com/I4EUidODMq — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) June 20, 2022

"Ésta es una de las peores consecuencias de lo que venimos denunciando: en los últimos años, el Servicio Penitenciario Federal dejó de recibir detenidos de la Ciudad. Lo del 2021 fue récord: 80 por ciento menos que en 2019", publicó el funcionario porteño en su cuenta de Twitter.

"No recibir detenidos de la Ciudad es una más en un cúmulo de decisiones arbitrarias, infundadas, que ocultan una intencionalidad política mientras tienen de rehenes a los vecinos. Lo que está en juego es la libertad", sentenció.