Larreta confirmó que Morales será su compañero de fórmula

“Los argentinos necesitamos un cambio real, profundo, total. Uno que se mantenga en el tiempo, porque sino no sirve para nada. No podemos esperar un minuto más, tenemos que ir a fondo y transformar Argentina”, dijo el jefe de Gobierno porteño al comienzo de su discurso. “Por eso para mi es un gran orgullo contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos”, continuó Larreta.