Larreta elogió el parque tecnológico de Mar del Plata

Larreta señaló que "la industria del conocimiento es una industria federalizable ya que no la afectan las distancias y no está asociada a un recurso natural que esté localizado en algún lugar específico; se puede desarrollar en cualquier lado". "Hay 12 parques tecnológicos en la Argentina, uno de los más importantes es el de Mar del Plata”, agregó el jefe de gobierno porteño.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1546922204599926787 Participé del foro de @clarincom sobre Economía del Conocimiento para el Desarrollo, en el ciclo Democracia y Desarrollo. Un encuentro muy interesante donde debatimos este eje que es un factor clave para el futuro de nuestro país y para el desarrollo de los argentinos. pic.twitter.com/Ibrs5JA06L — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 12, 2022

El encuentro reunió a expertos de toda índole: funcionarios, académicos y empresarios compartieron sus opiniones sobre los sectores que deberían ser prioritarios en el desarrollo nacional.

Argentina Contenida

Para Larreta, la economía del conocimiento es un ejemplo de lo que denominó la "Argentina contenida". "Esa Argentina que tiene mucho potencial de producción y generación de trabajo, pero que por malas decisiones está contenido, imposibilitado de desplegarse. Hoy tiene el freno de mano puesto", dijo.

"Es una industria a la que no le afecta la distancia ni necesita recursos naturales, y abarca desde el desarrollo del campo hasta las industrias creativas", agregó a través de su cuenta de Twitter.

En sus redes también explicó que se trata de "un sector que recibe los estímulos e incentivos adecuados puede convertirse en uno de los motores de nuestro desarrollo". "Un claro ejemplo de esto, es Israel, que con un acuerdo político lograron bajar la inflación y convertirse en una potencia de innovación", agregó, haciendo referencia a su última visita al país de Medio Oriente.

"En la Ciudad, empezamos a estimular su crecimiento hace más de 10 años con el desarrollo del Distrito Tecnológico en Parque Patricios, donde promovimos la instalación de empresas tecnológicas, implementamos la innovación para mejorar los servicios que le brindamos a los vecinos", continuó.

Larreta R.jpg Larreta elogió el parque tecnológico de Mar del Plata en el foro "Democracia y Desarrollo".

Necesidad de un plan integral

El alcalde porteño apuntó a la situación actual de la economía nacional: "Con estos niveles de inflación no sólo no hay economía del conocimiento, no hay economía de nada y no hay manera que el país progrese".

También volvió a elevar un reclamo que hizo sonar luego de la renuncia intempestiva del ministro de Economía, Martín Guzmán y la falta de consensos en el Gobierno: "La Argentina necesita un plan integral que empiece por estabilizar la economía. Esa estabilidad tiene que ser garantizada en el tiempo; la única manera es con equilibrio fiscal, no tratemos de inventar la rueda de vuelta".

"Necesitamos un plan que genere incentivos impositivos y regulatorios para la inversión, la generación de empleo y la exportación. Pero tan importante como el marco, es su estabilidad en el tiempo; podemos tener el mejor marco del mundo pero si no hay previsibilidad no sirve.”

Por eso también remarcó nuevamente la necesidad de generar un consenso amplio para llegar a acuerdos que abarquen mayor terreno: "Cuanto más profunda es la transformación que se necesita más amplio es el consenso político que la tiene que apoyar".