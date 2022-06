Larreta desde Israel: "Se puede bajar la inflación"

Sin embargo, en diálogo con Radio Mitre volvió a remarcar el carácter irreconciliable de su relación con el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. "Lo veo muy difícil, son los que tienen que liderar y no han mostrado ninguna predisposición”, dijo.

En ese sentido amplió que durante la pandemia creyó en la necesidad de generar consensos con el oficialismo y "coordinar todo lo que tenía que ver con el Covid", pero que luego "cerraron las escuelas de prepo", lo que generó fuertes resquemores. "Me planté, mantuvimos las escuelas abiertas y el tiempo me dio la razón, porque no hubo más contagios por eso. Desde ahí no hubo consensos con nada", agregó.

“Con este Gobierno no me pondría de acuerdo, no con las cosa que están haciendo, pero sí con muchos otros”, finalizó.

Larreta en Israel

“Se puede bajar la inflación, ninguna economía del mundo funciona con estos niveles de inflación”, dijo el mandatario, aclarando que "hay que fijar un rumbo claro desde el primer día. Eso no significa que va a bajar de 500 a 0%, pero es una idea. Hay que tomar el ejemplo de Israel, que bajó la inflación, al principio rápido y después más lento”.

En su viaje Larreta se reunió con los responsables de reducir la inflación en Israel durante los años 80, como Manuel Trajtenberg, quien fuera jefe del Consejo Económico Nacional y Leonardo Leiderman, asesor económico del jefe del banco más grande del país.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1541129070448091136 Israel es un gran ejemplo de qué hay que hacer para terminar con la inflación. Hoy me reuní con Leonardo Leiderman y Manuel Trajtenberg, dos reconocidos economistas argentinos que fueron parte importante del equipo que armó el plan contra la inflación en los ’80. pic.twitter.com/4SuIWLBFOp — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 26, 2022

También estuvo presente en algunas actividades vinculadas a la innovación productiva y mantuvo encuentros con importantes miembros del sector privado.

En ese sentido se reunió con la ministra del Interior, Ayetel Shaked, donde hablaron sobre la necesidad de reforzar las relaciones bilaterales entre Israel y Argentina e incluso sobre posibilidades de generar proyectos de cooperación.

En la misma linea mantuvo una reunión con Ami Appelbaum, presidente de la Israel Innovation Authority, una agencia del Ministerio de Economía que da herramientas de financiación para la innovación, tanto en términos locales como internacionales. Allí discutieron sobre la importancia de un modelo de cooperación entre el sector público y el sector privado para impulsar la innovación y el desarrollo.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1541499506344177665 Conocí la Israel Innovation Authority, una agencia del gobierno, @StartUpNationHQ, una organización independiente sin fines de lucro, y Mobileye, una compañía líder a nivel global que desarrolla vehículos autónomos y mejora la movilidad y la seguridad vial con tecnología. pic.twitter.com/CpIQjZC8Wf — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 27, 2022

“Israel es el ejemplo de que es posible tener un ecosistema innovador, tecnológico y emprendedor cuando se cuenta con un Estado que apoya y acompaña al sector privado", dijo el jefe de Gobierno porteño. "Hoy invertir en Argentina no es fácil, pero nuestro país tiene todo el potencial para aprender de Israel y seguir su camino. Tenemos un talento humano inigualable y un ecosistema emprendedor que, aún con todas las trabas, apuesta a la innovación y generación de trabajo. La Argentina tiene el capital humano para plantearse una estrategia de innovación y desarrollo como hizo Israel. Se necesita un Estado decidido a facilitar y confiar en la iniciativa privada”, dijo.

En términos más "turísticos", Larreta visitó la ciudad vieja de Jerusalén, donde conoció la Iglesia del Santo Sepulcro y, al igual que miles de viajeros, dejó su oración en el Muro de los Lamentos.